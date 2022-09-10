Даешь Урожай Fest!

В рамках реализации социального проекта «Семейный пазл» в Хангаласском улусе прошел «Урожай Fest»

В Хангаласском улусе планомерно реализуется социальный проект «Семейный пазл», который в этом году получил федеральный грант в размере 1 млн 574,5 рублей. Напомним, в июне Хангаласский улус вошел в число победителей по итогам конкурсного отбора проектов по развитию эффективных практик поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, проведенного Всероссийским Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как отметила начальник отдела социальной политики, одна из авторов проекта Наталья Григорьева, целью реализации «Семейного пазла» является развитие эффективных механизмов, форм и методов межведомственного взаимодействия в решение проблемы социального сиротства, сохранения и восстановления семейного окружения ребенка. «Красной нитью в реализации проекта проходит семейная программа «Я и моя активная семья». Мы ставим перед командой цель восстановить и укрепить детско-родительские отношения семей Хангаласского улуса. Данная программа состоит из нескольких модулей — это «Семейная рыбалка», «Дерево семьи» и «Урожай Fest». 8-9 сентября мы, вооружившись ведрами и перчатками, выехали в Немюгюнский наслег, в ООО «Наука», на уборку урожая картофеля», — рассказала Наталья Григорьева. Помимо уборки урожая, участники – 10 семей – прошли психологические тренинги на гармонизацию детско-родительских отношений. Также организаторы провели игры на качество уборки, на самую большую и оригинальную картошки. Всем победителям и участникам фестиваля вручили сладкие призы, а после уборки урожая каждой семье выделены мешки картошки бесплатно! Совместное времяпрепровождение, тем более на свежем воздухе, общие воспоминания способствуют сближению детей и родителей, уверены организаторы. В фестивале урожая приняли участие семьи, принимающие участие в проекте, и непосредственно организаторы. Это отдел социальной политики администрации района, Хангаласский центр содействия семейному воспитанию и Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи.

Отметим, «первая ласточка» проекта «взлетела» еще в июле – стартовали добровольческие отряды «Дворовые вожатые» и «Рука помощи», где участвовали и заработали первые деньги подростки г. Покровск и п. Мохсоголлох. А за время реализации проекта разработчикам предстоит охватить более тысячи хангаласцев из 18 муниципальных образований района.