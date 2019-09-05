05.09.2019
15:36
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Экономика

Даешь Магадан!

Во Владивостоке, в рамках V Восточного экономического форума, состоялась встреча генерального директора АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» Василия Шимохина с Губернатором-Председателем Правительства Магаданской области Сергеем Носовым.

Произошёл обмен мнениями по вопросу продолжения строительства железной дороги до Магадана. Этот проект играет важную роль для развития промышленного потенциала Республики Саха (Якутия) и Магаданской области, которая получит более быстрое надежное круглогодичное сообщение с центральными регионами России через инфраструктуру АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии». По итогам встречи стороны договорились приступить к формированию рабочей группы по подготовке необходимых мероприятий для реализации данного проекта.

Источник: Пресс-служба АО "АК "ЖДЯ"
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