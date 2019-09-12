Дачным кооперативам необходимо погасить задолженности

Общая сумма задолженности дачных кооперативов г. Якутска за потребленную электрическую энергию составляет 17,4 млн рублей.

На сегодня список должников насчитывает 97 садовых и огороднических некоммерческих товариществ (44% от общего числа дачных кооперативов, электроснабжение которых осуществляет «Якутскэнерго»). В том числе 26 товариществ, задолженность которых превышает 100 тыс. рублей. Так, среди кооперативов-должников – СНТ «Кынат» (875 тыс. рублей), СНТ «40 лет Победы» (764 тыс. рублей) и др.

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» применяет по отношению к неплательщикам все меры, предусмотренные действующим законодательством. Руководству СНТ вручаются предупреждения и уведомления. Крайнюю меру воздействия – ограничение подачи электроэнергии – энергетики вынуждены были применить в течение летних месяцев к 6 СНТ.

Энергосбыт призывает руководителей и членов СНТ в ближайшее время урегулировать вопросы погашения задолженности за потребленную электроэнергию. Этот вопрос на сегодня достаточно актуален, так как, несмотря на завершение дачного сезона, во многих СНТ люди проживают круглогодично. Также энергетики обращаются к горожанам-членам СНТ: интересуйтесь, есть ли долги у вашего товарищества и сами своевременно вносите платежи.

Напоминаем, что у потребителей есть возможность заключения соглашения о рассрочке оплаты задолженности. Заключив подобное соглашение, необходимо соблюдать его условия, вовремя осуществляя поэтапные расчеты и текущие платежи.

По вопросам заключения соглашения о рассрочке оплаты долга необходимо обращаться в Якутское отделение Энергосбыта.