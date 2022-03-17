Дачники, готовьтесь: грядут очередные проверки!

В 2022 году дачников ожидают очередные проверки. О том, к чему стоит готовиться владельцам участков и дачных домов, рассказала юрист Ирина Сивакова.

Будут проверять наличие всех построек на участке, а также сам участок. Если Росреестр обнаружит самовольные постройки, штрафа не избежать.

Также проверят, используется ли участок или он является заброшенным. Если последнее, ждите штраф до 1,5% кадастровой стоимости земли, но не менее 20 тысяч рублей.

Владельца дачного дома проверят, на каком расстоянии находятся постройки друг от друга на участке. Эта проверка необходима в рамках пожарной безопасности.

Кроме этого, проверят, куда дачник складирует мусор. За захламленный участок также полагается штраф.

Сообщается также, что владельцы земельных участков лишатся льготной налоговой ставки, если будут использовать землю не по назначению, сообщается в группе «Юридические тонкости» в соцсети «ВКонтакте».

