05.03.2022
15:08
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Мультикультурная Якутия

Да здравствует День народного мастера Якутии!

В День народного мастера Якутии, 5 марта, состоялось шествие мастеров в национальной одежде. В этом году оно приурочено к Году культурного наследия народов России и 100-летию образования ЯАССР.

В колонне прошли представители Дома дружбы народов во главе с генеральным директором Антонидой Корякиной, заместителем министра по внешним связям и делам народов РС(Я) Татьяной Пяткиной, председателем Ассамблеи народов РС(Я) Александром Подголовым, а также творческие коллективы Дома дружбы народов, представители НКО, лучшие мастера Республики, учебные заведения и театры.

Зрители шествия стали свидетелями самого красочного северного парада.

Уникальным творениям мастериц и умельцев Уруй-Айхал!

Да здравствует талант!

Да здравствует День народного мастера Республики Саха (Якутия)!

Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)
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