А был ли конкурс? В сети обсуждают модную художницу
Телеграм-канал SakhaDay опубликовал мнение подписчика:
Да, оформление на Ысыахе Туймаады красиво,но дорого. Оказывается, Кыдаана собиралась в феврале на ПМЖ в Москву, но когда получила заказ, передумала. Какая сумма остановила художницу?
Изначальную цену она озвучила за бренд бук 14 млн, потом скинули до 6 млн. И это только за дизайн. Еще наверняка другие суммы планировались за подрядные работы.
Конечно, пусть талантливые люди зарабатывают, но Кыди ведь не одна в городе. Раскрученная медийно персона, в этом и вина журналистов. На других талантливых художников которыми славна наша земля внимания не обращаете.
Хвалебные посты от официальных лиц не случайны?
Пост сразу же распространился по телеграм-каналам и пабликам.
А ничего, что она выступила публично против СВО и армии России? Вот деньги бюджета и дают таким людям — молниеносно среагировал телеграм-канал ykt_top, вспомнив открытое письмо архитекторов и градостроителей России против СВО.
От Кыдааны можно ожидать и не такого. У неё это давно — и икру и гранату. Кстати, на минуточку, она подруга «ценителя западных ценностей» главного архитектора Якутии Алексеевой Ирины Дмитриевны — пишет канал Якутский комментатор V.
Подписчики SakhaDay считают, что нет ничего плохого в том, чтобы зарабатывать на своем таланте:
«Что за манера считать чужие деньги? Будьте как Кыдаана талантливой и счастье, может, вам тоже улыбнётся! Не была бы востребованным хужожником, никто миллионы не давал бы за красивые глаза!»
«Кыдаана не ворует, не обманывает, на своем таланте зарабатывает, что плохого.»
«Мне понравилось оформление , салатовые цвета , мягко оранжевый».
Но, есть и те, кто считает, что нужно было устроить открытый конкурс:
«не чужие деньги считают, а бюджетные так то. Ладно если бы это частник себе заказал и оплатил за талант хоть 100 млн. А был ли конкурс какой-то и тд? кто отбирал эскизы?»
«Конечно, надо считать куда и как тратятся бюджетные деньги. А вот деньги Томского, Ушницких действительно считать не надо — они это действительно заработали».
«Надо было открытый конкурс устроить, потом выбрать лучшего.»
«Проводили ли открытый конкурс? Или решение принимали междусобочиком?»
В сухом осадке, телеграмм-каналы задались вопросом, а был ли конкурс на оформление ысыаха Туймаады? И справедливо ли, когда на исполнение заказа на бюджетные деньги приглашают художника одним звонком.
Напомним, что ранее Кыдаане Игнатьевой доверили оформление муралов в Якутске и других городах Якутии. Надо полагать, и другие художники хотели бы получать такие заказы.
Кыдаана Игнатьева считается протеже Ирины Алексеевой, главного архитектора Якутии.
А вам нравятся работы Кыдааны Игнатьевой? Или надо дать шанс и другим художникам Якутии?
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