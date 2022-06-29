А был ли конкурс? В сети обсуждают модную художницу

Телеграм-канал SakhaDay опубликовал мнение подписчика:

Да, оформление на Ысыахе Туймаады красиво,но дорого. Оказывается, Кыдаана собиралась в феврале на ПМЖ в Москву, но когда получила заказ, передумала. Какая сумма остановила художницу? Изначальную цену она озвучила за бренд бук 14 млн, потом скинули до 6 млн. И это только за дизайн. Еще наверняка другие суммы планировались за подрядные работы. Конечно, пусть талантливые люди зарабатывают, но Кыди ведь не одна в городе. Раскрученная медийно персона, в этом и вина журналистов. На других талантливых художников которыми славна наша земля внимания не обращаете. Хвалебные посты от официальных лиц не случайны?

Пост сразу же распространился по телеграм-каналам и пабликам.

А ничего, что она выступила публично против СВО и армии России? Вот деньги бюджета и дают таким людям — молниеносно среагировал телеграм-канал ykt_top, вспомнив открытое письмо архитекторов и градостроителей России против СВО.

От Кыдааны можно ожидать и не такого. У неё это давно — и икру и гранату. Кстати, на минуточку, она подруга «ценителя западных ценностей» главного архитектора Якутии Алексеевой Ирины Дмитриевны — пишет канал Якутский комментатор V.

Подписчики SakhaDay считают, что нет ничего плохого в том, чтобы зарабатывать на своем таланте:

«Что за манера считать чужие деньги? Будьте как Кыдаана талантливой и счастье, может, вам тоже улыбнётся! Не была бы востребованным хужожником, никто миллионы не давал бы за красивые глаза!»

«Кыдаана не ворует, не обманывает, на своем таланте зарабатывает, что плохого.»

«Мне понравилось оформление , салатовые цвета , мягко оранжевый».

Но, есть и те, кто считает, что нужно было устроить открытый конкурс:

«не чужие деньги считают, а бюджетные так то. Ладно если бы это частник себе заказал и оплатил за талант хоть 100 млн. А был ли конкурс какой-то и тд? кто отбирал эскизы?»

«Конечно, надо считать куда и как тратятся бюджетные деньги. А вот деньги Томского, Ушницких действительно считать не надо — они это действительно заработали».

«Надо было открытый конкурс устроить, потом выбрать лучшего.»

«Проводили ли открытый конкурс? Или решение принимали междусобочиком?»

В сухом осадке, телеграмм-каналы задались вопросом, а был ли конкурс на оформление ысыаха Туймаады? И справедливо ли, когда на исполнение заказа на бюджетные деньги приглашают художника одним звонком.

Напомним, что ранее Кыдаане Игнатьевой доверили оформление муралов в Якутске и других городах Якутии. Надо полагать, и другие художники хотели бы получать такие заказы.

Кыдаана Игнатьева считается протеже Ирины Алексеевой, главного архитектора Якутии.

Чурапча

Нюрба

Амга

Якутск

А вам нравятся работы Кыдааны Игнатьевой? Или надо дать шанс и другим художникам Якутии?