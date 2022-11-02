Да будет свет! Новый театр в Нюрбе подключили к электросетям

Энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) обеспечили электроснабжение нового здания Нюрбинского государственного драматического театра Республики Саха (Якутия).

Для этого была установлена новая трансформаторная подстанция мощностью 630 кВА на металлическом фундаменте, обеспечивающем долговечность конструкции. В соответствии с проектной документацией в распределительном устройстве 0,4 кВ новой трансформаторной подстанции установлены 5 отходящих коммутационных аппаратов в виде автоматических выключателей, которые обеспечат защиту здания театра от коротких замыканий и перегрузок системы электроснабжения. Для обеспечения электроснабжения объекта энергетики построили воздушную линию электропередачи напряжением 10 кВ протяженностью 32 метра, она проложена современными самонесущими изолированными проводами типа СИП-3.

Новый театр построен в рамках региональной части национального проекта «Культура». В двухэтажном здании обустроены большой зрительный зал на 240 посадочных мест, малый и репетиционный залы и другие помещения. Торжественное открытие театра запланировано на 3 ноября.

«Реализуя проекты технологического присоединения, мы всегда стремимся четко и своевременно обеспечить электропитание новых объектов. Это относится как к частным потребителям, так и к крупным социально-значимым объектам, в том числе, направленным на создание условий для улучшения культурной среды якутян. К настоящему времени все обязательства по договору выполнены нами в срок», — сообщил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.

С начала текущего 2022 года энергетики Западных электрических сетей уже заключили 1175 договоров на технологическое присоединение. К сетям подключаются новые частные и многоквартирные жилые дома, объекты сельского хозяйства, здания производственного, социального и спортивного назначения, а также важнейшие объекты инфраструктуры Западной Якутии.