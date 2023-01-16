16.01.2023
08:32
201
Якутск
Да будет свет: Фонари в Якутске будут гореть дольше
В связи с сильным туманом и связанным с ним сложной дорожной обстановке на 15 минут продлена работа городского освещения. Об этом в ходе общегородской планерки сообщил глава СЭГХ Владимир Аммосов.
Фото: соцсети
Источник: тгк Эхо столицы
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
16.01.2023
0
78
16.01.2023
0
180
16.01.2023
0
542
16.01.2023
0
415
16.01.2023
0
299
16.01.2023
0
1005
16.01.2023
0
2544
16.01.2023
0
901
15.01.2023
0
990
15.01.2023
0
1783
15.01.2023
0
21703
15.01.2023
0
1659
15.01.2023
0
1614
15.01.2023
0
1438
15.01.2023
0
1133
15.01.2023
0
613
15.01.2023
0
1169
15.01.2023
1
2871
15.01.2023
0
1275
15.01.2023
3
1750
15.01.2023
0
1136
15.01.2023
0
739
15.01.2023
0
1291
15.01.2023
0
2359
15.01.2023
0
590
15.01.2023
1
2005
15.01.2023
0
13620
14.01.2023
1
10532
14.01.2023
0
3459
14.01.2023
2
3493
14.01.2023
0
4189
14.01.2023
0
6220
14.01.2023
0
1810
14.01.2023
0
1900
14.01.2023
0
4229
14.01.2023
0
2554
14.01.2023
0
1509
14.01.2023
0
735
14.01.2023
0
405
14.01.2023
0
896
14.01.2023
0
953
14.01.2023
3
4261
14.01.2023
0
1086
14.01.2023
0
6133
14.01.2023
0
548
14.01.2023
0
4832
14.01.2023
0
566
14.01.2023
1
3030
14.01.2023
0
1194
14.01.2023
1
4987
14.01.2023
0
27548
13.01.2023
1
3598
13.01.2023
0
1211
13.01.2023
0
730
13.01.2023
0
1089
13.01.2023
0
1725
ТОП НОВОСТИ
11.01.2023
1
34914
15.01.2023
0
21705
12.01.2023
4
18075
12.01.2023
1
12681
10.01.2023
0
11910
14.01.2023
1
10536
Добавить комментарий