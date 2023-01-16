16.01.2023
08:32
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Якутск

Да будет свет: Фонари в Якутске будут гореть дольше

В связи с сильным туманом и связанным с ним сложной дорожной обстановке на 15 минут продлена работа городского освещения. Об этом в ходе общегородской планерки сообщил глава СЭГХ Владимир Аммосов.

Фото: соцсети
Источник: тгк Эхо столицы

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