15.12.2020
12:27
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Якутия
Да будет свет! Энергоснабжение в Нерюнгринском районе восстановлено
В 12:05 часов электроснабжение полностью было восстановлено. На данный момент ограничений нет.
Напомним, что 15 декабря в 09:25 часов произошло технологическое нарушение на подстанции 220 кВт филиала Южно-Якутские электрические сети АО «ДРСК». По предварительной информации, вышло из строя реле выключателя на подстанции. В результате под ограничением находились жители Нерюнгри, Иенгра, Беркакит, Золотинка, Серебряный Бор.
Аварийная бригада незамедлительно приступила к восстановительным работам. В восстановительных работах были задействованы 20 человек и 7 единиц техники.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я)
#Да будет свет! Энергоснабжение в Нерюнгринском районе восстановлено#республика саха (якутия)#рся#Саха#Якутия
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