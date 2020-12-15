15.12.2020
12:27
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Якутия

Да будет свет! Энергоснабжение в Нерюнгринском районе восстановлено

В 12:05 часов электроснабжение полностью было восстановлено. На данный момент ограничений нет.

Напомним, что 15 декабря в 09:25 часов произошло технологическое нарушение на подстанции 220 кВт филиала Южно-Якутские электрические сети АО «ДРСК». По предварительной информации, вышло из строя реле выключателя на подстанции. В результате под ограничением находились жители Нерюнгри, Иенгра, Беркакит, Золотинка, Серебряный Бор.

Аварийная бригада незамедлительно приступила к восстановительным работам. В восстановительных работах были задействованы 20 человек и 7 единиц техники.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я)
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