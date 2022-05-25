Да будет работа! — репортаж с алмазного прииска

(Продолжение)

Очевидно, что в последние годы в горную промышленность приходит все больше местных ребят, которые в ней остаются и развиваются в профессии. На прииске «Молодо» дочерней компании АЛРОСА — «Алмазы Анабара», нам удалось поговорить с самыми разными работниками – от стажеров до ветеранов производства.

Новички попадают на предприятия группы АЛРОСА почти всегда одинаково: узнают о вакансиях и наборе на вахтовую работу, подают заявление и резюме. На втором этапе отбора их ждет собеседование, а также оценка знаний по профессии, медкомиссия и стажировка. Стажировка недолгая — два месяца, но за это время надо успеть показать себя. И только потом начинается постоянная работа, а с ней приходят и высокие заработки, которые позволяют решить многие бытовые вопросы, встать на ноги, обзавестись семьей, обеспечить достойную жизнь для себя и родных. В общем, уверенно смотреть в будущее.



Еще в аэропорту Якутска говорим с заместителем начальника отдела капитального строительства АО «Алмазы Анабара» Алгысом Дегтяревым.

— Мне 33 года, окончил инженерно-технический факультет СВФУ, работал на ДСК, в Службе госзаказчика. В отдел капстроительства «Алмазов Анабара» я пришел в 2018 году. Наше подразделение обеспечивает все капитальное строительство, а также капитальный ремонт в компании. Сейчас мы, например, занимаемся реконструкцией складов горючего на прииске. Недавно, в связи с увеличением объемов добычи, мы проводили расконсервацию с капремонтом на участках Хара-Мас и Эбелях-Гусиный. Среди недавно сданных нами объектов – общежитие на Эбеляхе. Для него мы приобрели вагон-дома, которые сначала предназначались под обсерватор, а сейчас в них будут жить геологи. Это комфортные помещения с душевыми, туалетом. Общежитие сдавалось с учетом пожеланий рабочих – там, к примеру, есть москитные сетки, жалюзи, чтобы комфортно спать во время белых ночей, кондиционеры, так как летом бывает жарко. Сам я женат, двое детей. Приносит ли работа удовлетворение? Мы нацелены на результат, конечно, как и везде, бывают стрессовые ситуации, но для мужчины это подходящая работа – решать сложные задачи, не расслабляться, всегда быть в тонусе. И оплата труда соответствует тем усилиям, которые мы прилагаем.

Болеет за общее дело и культорганизатор прииска «Молодо» Мичил Гурьев, которому до всего есть дело (простите за тавтологию). Он более 15 лет работал в школе в Сунтарском улусе, а потом пошел в производство, где сначала поработал в службе безопасности, бульдозеристом, а последние семь лет посвящает организации культурного досуга на прииске «Молодо». В свободное от работы время он выращивает овощи в теплицах.

-Работа с людьми мне по душе. Мы проводим спортивные соревнования по настольному теннису, бильярду, силовым видам, конкурс «Лучший по профессии». Проводим ысыах с осуохаем, День геолога, Новый год и другие праздники. Еще мы поддерживаем традицию приглашать артистов эстрады после окончания промывочного сезона. Хорошо, что компания на все культурные мероприятия выделяет деньги. Летом мы играем в футбол – есть спортплощадка. Я считаю, что нужен и очень важен баланс духовного и физического. Здесь человек чаще задумывается о жизни, о здоровом образе жизни, для чего он живет и работает, о перспективах.



Виктору Цою 64 года, и он в горной промышленности всю сознательную жизнь. Работал в системе «Якутзолото», старательских артелях, а в «Алмазах Анабара» — с 2004 года. Начинал маркшейдером участка на участке Моргогор прииска Маят. С 2005 года – главный маркшейдер компании. О Васильевиче, как его уважительно называют коллеги, ходят разные легенды: как он один с берданкой на медведя ходил, как с легкостью проходил сотни километров по тайге без палатки, как стихи посвящал женщинам. Сам в общении прост, ничто в нем не напоминает образ легендарного горняка, каковым он по сути является.

— Наша служба обеспечивает контроль за горными работами, соблюдение их границ. В пространственном расположении определяем, где надо работать – производить вскрышу, добычу. В 2014 году мы построили поселок посередине между Старым Молодо и Далдыном, чтобы было удобно до них добираться — рассказывает Виктор Васильевич. Здесь же он объясняет нам технологию добычи. — Геологи проходят шурфы (показывает на карте) – полтора на полтора метра, глубиной до 10 метров, чтобы определить содержание алмазов. Мы составляем план, наносим шурфы, рисуем промышленный контур. Породу грузят на самосвалы и отправляют на сортировочную станцию.

Ведущий энергетик Якутской генерирующей компании, также «дочки» АЛРОСА, Александр Самойлов работает здесь вдвоем с братом – тот машинист электростанции Верхнее Молодо.



-Мы родом из Хангаласского улуса, я окончил институт водного транспорта, раньше работал речником. «В компании я с 2012 года», —говорит Александр. — Сейчас мы готовим электростанции к промсезону, работа сложная, но интересная и ответственная. К нам сейчас часто молодые работники приходят. А мы первым делом смотрим, тянется ли человек к труду, ведь всему можно научиться, но именно от твоего отношения к работе и желания сделать все по уму зависит то, каким специалистом ты станешь. У нас люди в основном остаются.

Энергетик прииска «Молодо» Николай Кривошапкин также работает в электроцехе. Он разговаривает с только что прибывшим стажером. Нам он объяснил, что основная задача электриков: обеспечить бесперебойной электроэнергией весь прииск с отдаленными участками. На отдаленных участках электроэнергию обеспечивают дизель-генераторы.



-Сейчас у нас идет заявочная кампания на 2023-2024 годы – это значит, что мы составляем список запчастей, кабелей, других материальных ценностей, — говорит Николай. – Я в компании с 2013 года, начинал электрослесарем, в 2019 году стал энергетиком прииска. Живу в Намцах, женат, двое детей, мне 36 лет. Есть дом, еще один дом построил, гараж, семья всем обеспечена. Такого количества оборудования, которое здесь находится, вы нигде не увидите, даже в Якутске, а я работал на самых разных предприятиях. Мы получаем здесь обширный опыт, который всегда пригодится. Здесь промышленное оборудование специфичное – напряжение 380 вольт, не все электрики знают его, а мы умеем работать с ним.

Стажер, Владимир Егоров, только что прибыл из Якутска:

-Я окончил ПТУ-16 в Якутске по специальности «электромонтер 3 разряда», учился хорошо, чуть не дотянул до красного диплома. Мне кажется, что сюда может попасть тот, кто хорошо обучен по специальности – тогда пройти отбор будет легко.

В токарном цехе также напряженная пора — подготовка с сезону. Здесь тоже есть стажер — Василий Ксенофонтов, 23 года, из села Дюллюкю Верхневилюйского улуса.

-Я узнал о работе в «Алмазах Анабара» после окончания Якутского промышленного техникума имени Тараса Десяткина, рассказывает Василий. – В прошлом году отправил заявку и в этом году пригласили. Цели у меня простые: опыта набраться, дом купить, жениться – девушка есть. Смена моя длится после 12 часов, здесь же

Труд горняков охраняется по все правилам. В поселке есть отдельный дом с надписью «Вспомогательная горноспасательная команда». Эта команда формируется из работников прииска, но руководит всем процессом профессиональный спасатель – помощник командира взвода Мирнинского филиала Якутского военного горноспасательного отряда МЧС России Петр Гонза. Он из тех людей, которые не привыкли скучать. Фотографирует прекрасные места вдоль реки Молодо, занимается рыбалкой.



-В прошлом году поймал ленка на 4 кг 200 гр. просто на удочку – хорошо, что нить выдержала! Край здесь богат рыбой.

Мы работаем по договору с компанией: я по графику бываю на Маяте и Молодо. Наша задача: спасать горняков на проходке, а в карьере — предотвращать аварийные ситуации. Работа горняка очень опасна, поэтому он должен четко соблюдать все правила безопасности, без исключений. Вот, возьмем, к примеру, каску – она всегда обязательна. Как-то, будучи молодым спасателем, я в шахте споткнулся и со всей силы ударился головой о кабель – каска треснула, а если бы ее не было – было бы вообще худо. Поселок наш по-домашнему уютный, культ организатор увлечен своей работой и увлекает других работой, по той же рыбалке есть соревнования. Все направлено на то, чтобы разнообразить жизнь здесь, чтобы не было «дня сурка». Редкое предприятие так относится к организации труда своих работников.

Заместитель начальника геологоразведочной партии Дмитрий Иванов рассказывает о труде геологов. В алмазодобывающей отрасли он с 2006 года, а с 2014 года здесь, на Молодо.



-На прииске работают 154 человека. У них есть вагончики, которые перемещаются по проходкам шурфов вдоль реки. Самые дальние в 280 километрах отсюда, находятся там с ноября. Кадры практически все местные, много из сельскохозяйственных районов.

Работа у геологов-проходчиков тяжелая, работает в основном молодежь, хотя костяк – из опытных специалистов. Шурфы делаются двумя способами: пожог-проморозка и БВР – буро-взрывные работы. Первый способ – рыть землю отбойными молотками и лопатами. Так мы для горняков определяем новые места работы. Сегодня мы видим, как в Якутии на наших глазах появляется новое многочисленное поколение горняков из саха. Работа тяжелая – я начинал горнорабочим – работал лопатой: погрузчик закидывал породу на самосвал, а мы собирали остаток, все до пылинки. Многое меняется, но все равно это физический труд, которому нужно соответствовать и быть готовым, в том числе и по здоровью.

Трудовая биография старшего мастера сортировочного участка Среднее Молодо Николая Алексеева также богата: в компании с 2014 года. На сортировочной фабрике промывают породу, содержащую алмазы, и сезон начинается с появлением воды на реке в конце мая. Сейчас видно, что сами «фабриканты» монтируют вторую фабрику. За сезон промывают сотни тысяч кубометров породы. «Но самих алмазов я не видел», — говорит Николай. Обогащенная масса с высотной плотностью отправляется в поселок, где на обогатительной фабрике и появляются из невзрачных камней сверкающие алмазы.



А вот и опытный работник – бульдозерист 7 разряда, такие здесь ценятся. Дмитрий Иванов из села Хоробут Мегино-Кангаласского улуса. Спешит на смену – здесь простоев не бывает: привезли на вахтовке – и сразу на бульдозер. Успеваю спросить: «Что самое сложное в работе?». Ответ простой: «Не знаю, я к ней привык».

Из разговоров мне становится понятно, что работники прииска довольны условиями труда и досуга, тем, что работа здесь есть, а разведанных запасов хватит еще на много лет. Так что горняки Молодо уверены в завтрашнем дне. Сначала были работы на старом полигоне. Потом в 2014 году построили поселок посреди тайги на Верхнем Молодо, но оценка запасов тогда ограничивалась 2019 годом. А в последние годы в связи с уточнением разведанных запасов алмазов у прииска снова открылось «второе дыхание». Так что работы в промышленности хватает!

Информация об очередных наборах для работы на предприятиях группы компаний и открывающихся вакансиях еженедельно публикуется в официальных аккаунтах АЛРОСА в VK https://vk.com/alrosasakha и в TГ-канале https://t.me/Alrosa_news, а также в аккаунтах предприятий семейства АЛРОСА.