Да будет мост!

Документация по второму – основному – этапу строительства мостового перехода через реку Лену в Республике Саха (Якутия) поступила в ФАУ «Главгосэкспертиза России». После проведения входного контроля ведомство в течение нескольких месяцев проверит соответствие документов требованиям всех технических регламентов. Ранее было получено положительное заключение главгосэкспертизы по первому этапу проекту, предусматривающему подготовку территории строительства, вынос и переустройство инженерных коммуникаций.

Ленский мост – совместный концессионный проект консорциума госкорпорации «Ростех» и Группы «ВИС». В 2020 году участником проекта также стал СБЕР. Концессионное соглашение подписано с Правительством Якутии на 25 лет. Из них 6 лет отводится на проектирование и строительство, в оставшееся время концессионер будет осуществлять коммерческую и техническую эксплуатацию трассы.

Трёхпилонная вантовая конструкция Ленского моста является технически сложной и уникальной для суровых климатических условий Якутии. Мост и прилегающая инфраструктура будут построены на вечномёрзлых грунтах, при сезонных перепадах температур до 100 градусов. Река Лена характеризуется сложными периодами ледостава и паводков, а сама местность относится к сейсмически активным. Все эти природно-климатические особенности были учтены проектировщиками Института Гипростроймост – Санкт-Петербург. Общая протяжённость новой транспортной инфраструктуры превысит 14 км, из них 3,1 км – мостовой переход. Прогнозный трафик к 2025 году составляет свыше 6000 автомобилей в сутки.

Концессионный проект по созданию Ленского моста не случайно разбит на подготовительный и основной этапы. Полученное положительное заключение госэкспертизы по первому этапу позволило приступить к работам на стройплощадке на год раньше. Стройка в Якутии фактически стартовала в 2021 году: создана временная инфраструктура, начаты работы по переустройству линий электропередач, прокладка просек и перенос инженерных коммуникаций. К сегодняшнему дню уже подключена к сети линия электропередач ВЛ-10 кВ, смонтировано более 50 новых высоковольтных опор, протянуто около 10 000 метров кабеля.

Проект по созданию первого моста через Лену в этом регионе – одна из крупнейших концессий в России. По экспертным оценкам Министерства экономического развития РФ социально-экономические эффекты проекта в 1,6 раз превосходят инвестиции. Дополнительные налоговые поступления оцениваются в 25,2 млрд руб. ежегодно. Мост обеспечит транспортную связь между регионами Восточной Сибири и Дальнего Востока, составляющими более четверти территории страны. Будет создан северный широтный пояс «Восточная Сибирь – Мирный – Якутск – Магадан». Ленский мост позволит сократить маршрут от Новосибирска до Магадана на 905 км и впервые создаст сухопутное сообщение Якутска с «большой» землей. Из-за отсутствия круглогодичного сухопутного сообщения между Восточной и Западной частью Якутии 80% её жителей не имеет связи с другим берегом 5-6 месяцев в году. Новая мостовая переправа значительно улучшит качество жизни населения, создаст условия для интенсивного социально-экономического развития самого большого региона России.