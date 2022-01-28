«Дьөhөгөй» стал племенным репродуктором по разведению лошадей якутской породы

Сельское хозяйство является ведущим направлением развития экономики Хангаласского улуса. Животноводство является приоритетной отраслью агропромышленного комплекса района, основными направлениями которой являются молочное и мясное скотоводство, табунное коневодство. Функционирование данной отрасли имеет большое социальное значение, поскольку определяет обеспечение населения высокопитательными продуктами, а также экономический потенциал сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Сельскохозяйственный производстводственный кооператив «Дьөhөгөй» из Немюгюнского наслега в этом году стал племенным репродуктором по разведению лошадей якутской породы. Как рассказали в Департаменте сельского хозяйства, якутская порода лошадей наиболее морозостойкая из лошадей мира. Её подшёрсток и шерсть имеет длину от 8 до 15 сантиметров. Даже зимой она может кормиться травой из-под снега, разгребая его копытами — тебеневать. «В хозяйстве племенное поголовье составляет 101 кобылу, 9 жеребцов и 66 жеребят до 3 лет», — рассказала специалист «Сахаагроплем» Ада Устинова.

Отметим, что в Хангаласском улусе ООО «Конезавод Берте» давно занимается разведением племенных лошадей, они разводят приленскую породу. Общее поголовье 552 — из них 367 кобыл и 32 жеребца.