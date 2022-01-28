28.01.2022
17:49
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Экономика

«Дьөhөгөй» стал племенным репродуктором по разведению лошадей якутской породы

Сельское хозяйство является ведущим направлением развития экономики Хангаласского улуса. Животноводство является приоритетной отраслью агропромышленного комплекса района, основными направлениями которой являются молочное и мясное скотоводство, табунное коневодство. Функционирование данной отрасли имеет большое социальное значение, поскольку определяет обеспечение населения высокопитательными продуктами, а также экономический потенциал сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Сельскохозяйственный производстводственный кооператив «Дьөhөгөй» из Немюгюнского наслега в этом году стал племенным репродуктором по разведению лошадей якутской породы. Как рассказали в Департаменте сельского хозяйства, якутская порода лошадей наиболее морозостойкая из лошадей мира. Её подшёрсток и шерсть имеет длину от 8 до 15 сантиметров. Даже зимой она может кормиться травой из-под снега, разгребая его копытами — тебеневать. «В хозяйстве племенное поголовье составляет 101 кобылу, 9 жеребцов и 66 жеребят до 3 лет», — рассказала специалист «Сахаагроплем» Ада Устинова.

Отметим, что в Хангаласском улусе ООО «Конезавод Берте» давно занимается разведением племенных лошадей, они разводят приленскую породу. Общее поголовье 552 — из них 367 кобыл и 32 жеребца.

Источник: Пресс-центр МР «Хангаласский улус»
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