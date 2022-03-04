Цветы из снега: чурапчинцы поздравляют своих женщин с 8 марта!

На видео — Сергей Захарович из Чурапчи не пожалел фантазии, мастерства и времени на создание огромного букета цветов и поздравительной открытки из снега. Такой подарок преподнесли галантные чурапчинские мужчины своим женщинам-коллегам с Международным женским днем.

Источник: YouTube канал "Удивительная Якутия"

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