Цветы для любимых подоражают

Уже ко Дню всех влюбленных 14 февраля россияне могут столкнуться с подорожанием цветов минимум на 10-12%. На этот раз подтолкнет цены не повышенный спрос, а проблемы с поставками из-за рубежа. Об этом «РГ» сообщили в ассоциации «Теплицы России».

По информации «РГ», на данный момент цены в закупке импортной продукции выше примерно на 60%, чем год назад.

«Действительно, мы видим подорожание в закупке. В основном это происходит из-за дорогих тарифов на авиаперелеты и высокой себестоимости производства цветов в Кении. Заказы на импорт из-за этого снизились в разы. К этой ситуации добавились проблемы с производством цветов в Нидерландах, где выросли тарифы на газ и, как следствие, увеличилась себестоимость производства. В результате многие теплицы там приостановили процесс выращивания до теплого сезона», — рассказала «РГ» член ассоциации, исполнительный директор ТК «Подосинки» Ирина Земцова.

По ее мнению, импортные цветы в ближайшее время будут поступать в Россию в меньших объемах и по высоким ценам. Это затронет и период праздников (14 февраля и 8 марта). Цена на отечественный цветок также будет выше, чем в прошлом году. Что связано с общими проблемами в экономике — инфляция, рост ставки Центробанка, а также рост тарифов на газ и электроэнергию, говорит Земцова.

о ее словам, часть издержек по закупке дорогих цветов ляжет на оптовика (снизив его процент прибыли), а часть компенсируется торговой наценкой в рознице. Переложить на конечного покупателя весь процент роста закупочных цен будет невозможно из-за снижения покупательной способности населения, считает эксперт.

Из-за сниженного спроса в праздничный период на фоне пандемии произойдет и сокращение валовой выручки российских производителей. «Даже перекос со снижением потока импортных цветов не даст нам гарантии сохранения доходности бизнеса», — говорит Земцова.

По данным «Теплиц России», 82% цветов на российском рынке импортных к только 18% отечественных. Исторически основными поставщиками свежих цветов на российский рынок (в натуральном выражении) были Нидерланды, Колумбия, Кения и Эквадор, говорится в исследовании компании «Интерагро». Объем импорта свежих срезанных цветов в Россию в 2020 году составил 1 077,82 млн шт., или 270,9 млн долларов. В структуре импорта 63,3% приходилось на розы, 20,8% на хризантемы, 14,4% гвоздики, 0,8% лилии, 0,3% орхидеи, 0,4% прочие цветы.

В России сейчас работает 18 тепличных хозяйств, круглогодично выращивающих цветы на срезку с общей производственной площадью 179 га, рассказал «РГ» заместитель генерального директора компании «Розовый сад», член совета директоров ассоциации «Теплицы России» Александр Литвиненко.

Основным продуктом в ассортименте отечественных срезанных цветов являются розы — 95%, на герберы приходится 3%, хризантемы — 1%, на остальные позиции примерно 1%. Объем выращиваемой продукции в 2021 году составил 360 млн стеблей роз, 9 млн гербер, 4 млн хризантем. Это примерно столько же, сколько и в 2020 году, уточнил Литвиненко.