05.03.2022
13:03
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Общество

«Цветы для автоледи!» охватит вниманием автомобилисток Якутии 🌷

Открытки и цветы от инспекторов ждут автоледи не только на дорогах, но и в регистрационно  – экзаменационных подразделениях

Приятные поздравления проходят в эти дни для автоледи, которые пришли в Госавтоинспекцию за получением водительского удостоверения и для того, чтобы зарегистрировать автомобиль. Помимо поздравления женщинам вручаются цветы, поздравительные открытки и проводятся профилактические беседы по безопасности дорожного движения.

Традиционная акция Госавтоинспекции «Цветы для автоледи!» охватит вниманием   женщин-автомобилисток во всех районах Якутии. Встреча с сотрудниками ГИБДД в этот день станет не только приятным событием для женщин-автомобилисток, но и стимулом для еще большей дисциплинированности и осторожности на дороге и, конечно, добавит позитива и хорошего настроения.

Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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