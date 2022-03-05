«Цветы для автоледи!» охватит вниманием автомобилисток Якутии 🌷

Открытки и цветы от инспекторов ждут автоледи не только на дорогах, но и в регистрационно – экзаменационных подразделениях

Приятные поздравления проходят в эти дни для автоледи, которые пришли в Госавтоинспекцию за получением водительского удостоверения и для того, чтобы зарегистрировать автомобиль. Помимо поздравления женщинам вручаются цветы, поздравительные открытки и проводятся профилактические беседы по безопасности дорожного движения.

Традиционная акция Госавтоинспекции «Цветы для автоледи!» охватит вниманием женщин-автомобилисток во всех районах Якутии. Встреча с сотрудниками ГИБДД в этот день станет не только приятным событием для женщин-автомобилисток, но и стимулом для еще большей дисциплинированности и осторожности на дороге и, конечно, добавит позитива и хорошего настроения.