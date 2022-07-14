Цвет зарплаты — серый. Каковы последствия?

«Серая зарплата» или «зарплата в конверте»- это зарплата, с которой налоги платят лишь частично. Она состоит из официальной «белой» части, с которой идут все обязательные отчисления, и неофициальной «серой», проходящей мимо кассы.

Работник, получающий «серую» зарплату, должен осознавать все негативные последствия, к которым это может привести. По сути, работник, соглашаясь на зарплату в конверте, вступает в незаконный сговор с работодателем. И если дойдет до суда, работнику необходимо быть готовым к доказыванию непричастности к уклонению от уплаты налогов.

На указанные суммы не распространяются нормы законодательства, регулирующие трудовую деятельность работника и его социальное обеспечение.

1.Оплата отпуска. Нет никаких гарантий, что работодатель оплатит отпуск или компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении работника в полном объеме, — сумма отпускных высчитывается исходя из размера официальной части зарплаты, которая может быть значительно меньше «серой».

2.Оплата листка нетрудоспособности. Аналогично оплате отпуска оплата листков нетрудоспособности (по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком) рассчитывается исходя из официального заработка (ст. 183 ТК РФ; ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ). В случае заболевания или, если работающая женщина готовится стать матерью, выплаты пособий по больничному листу будут рассчитываться из среднего заработка за предыдущие два года. Если с целью экономии на страховых взносах значительная часть заработка не облагалась ими, то теперь и пособия будут рассчитываться и выплачиваться из расчета только официальной части.

4. Выходное пособие. При увольнении работника выходное пособие будет исчислено исходя из официальной части зарплаты.

3. Будущая пенсия. Отчисления в ПФР также производятся на основании «белой» части зарплаты. Именно из этих отчислений складывается будущая пенсия работника, а значит, пенсия на старости будет значительно меньше.

4. Кредит и ипотека. Работник, получающий «серую» зарплату, рискует не получить кредит на крупную сумму в банке или не оформить ипотеку, даже если размер «серой» зарплаты достаточно велик.

Мошеннические действия с заработными платами влекут проверки, штрафы и уголовную ответственность как для работодателя, так и для сотрудника. В ходе мероприятий налогового контроля могут быть доначислены колоссальные суммы налогов, страховых взносов, пени.

Не стоит забывать и о том, что недополученные с «теневых» зарплат налоги и отчисления – это прямые потери бюджета. Вследствие чего происходит уменьшение финансирования социальных программ, сокращение объемов бесплатной медицинской помощи, сокращение средств для увеличения пенсий и пособий.

Выплата заработной платы ниже среднего уровня по соответствующей отрасли уровня по соответствующей отрасли по субъекту РФ является одним из признаков налогового правонарушения и служит поводом для включения таких организаций в предпроверочный анализ. Самостоятельно проверить свою компанию можно на сайте ФНС России в разделе «Прозрачный сервис» (https://pb.nalog.ru). Интерактивный сервис «Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки» позволяет онлайн оценить свои риски, сравнив налоговую нагрузку и уровень заработной платы по своей компании со средним значением по соответствующей отрасли в субъекте РФ.

Управление ФНС России по Республике Саха (Якутия) призывает пользоваться своими правами – требовать легальную заработную плату!