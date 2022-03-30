ЦУР Якутии: Как сдерживаются цены на лекарства



Руководитель республиканского Росздравнадзора Евгений Иннокентьев в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал, как государству удается сдерживать рост цен на лекарства, передает ЦУР Якутии.

«Государство фиксирует предельные цены для производителей и поставщиков, любой завозимый или произведенный препарат не может быть выше этой цены. Также производители лекарственных препаратов получают льготное кредитование на разработку и производство препаратов. Устанавливаются преференции налогового и финансового плана для зарубежных фармкомпаний, чтобы у них был интерес торговать с Россией. Госкомцен и Минздрав также накладывают ограничения», — говорит Евгений Иннокентьев.

Он добавил, что цены на некоторые лекарства выросли от 7 до 16 процентов. «Эти меры дают возможность избежать галопирующего роста цен на лекарства. Иначе бы цены выросли не на 7-10-16%, а на 100, 200, 300 процентов», — сказал руководитель Росздравнадзора по Якутии.