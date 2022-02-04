Цунами добра Натальи Сивцевой

Наталью Дмитриевну Сивцеву хорошо знают люди, которых на сухом чиновничьем языке принято называть «незащищенными слоями населения». Это многодетные и малообеспеченные семьи, семьи с детьми с ОВЗ, люди с инвалидностью, да просто попавшие в трудную жизненную ситуацию. Ее социальные проекты «Цунами добра» и «От сердца – к сердцу» продолжают действовать. Отчаявшиеся люди пишут ей в Инстаграмм, звонят на личный номер телефона, просят помочь. Увы, ей и ее единомышленникам зачастую приходится самим искать средства, выходить на администрации магазинов, просить о содействии бизнесменов и депутатов, а порой закупать продукты и все необходимое на личные сбережения.

«Я очень благодарна каждому, кто не остается равнодушным и откликается на наши просьбы. Пусть не все и не всегда в полном объеме, но помощь нашим подопечным приходит», — говорит Наталья Дмитриевна. «А трудные времена продолжаются. И дальше будет еще сложнее выживать людям», — уверена она.

«Многие пишут и звонят, просят о помощи, я выходила на руководителей соцотделов округов, только один ответ был — нет финансирования. С протянутой рукой ходим по магазинам, мы сами собираем продуктовые корзины с миру по нитке и доставляем. Вышла на депутатов, у многих была отключен связь, только единственный депутат Гордумы @yaingener Автодорожного согласился (Владимир Аммосов, прим. SakhaLife) , я ему передала адреса, сказал, поможет. В такое трудное время для всех оказали безвозмездную помощь. Продуктовые корзины горожанам, которые находятся в самоизоляции с связи пандемией, были доставлены продуктовые корзины — семьям с ОВЗ и ТЖС», — пишет Наталья Дмитриевна в своем аккаунте в Инстаграм @dmitrievna3585/

«Чем занимаются соцработники в управах?»

Наталья Сивцева – общественник. Но в какой момент она вдруг стала последней надеждой людей, отчаявшихся достучаться до чиновников, она уже и не помнит. Благотворительностью занимается уже 10 лет.

— В каждой управе есть руководители, и в каждой управе есть социальные отделы. Почему большинство людей к ним не обращаются – большой вопрос. Куда смотрят управы, вернее, чем они занимаются, эти специалисты по социальной работе с населением? Люди же где-то находят мой номер. И я не одна такая. Мы не для хайпа работаем. Люди к нам обращаются – значит, они в нас верят. Наталье Романовне Степановой, заммэра по социальным вопросам, я отправила список остро нуждающихся семей. И на днях довольные мамы (инвалиды) такие радостные, что им позвонили с Управ и сказали, что с мэрии помогут… Как мало человеку нужно для счастья!

— Может, людям просто удобнее и быстрее обратиться к вам?

— Просто я всегда поднимаю трубку. До управ не дозвонишься, говорят они. То телефоны отключены, то двери закрыты. А сейчас, с этим коронавирусом, вообще от народа все закрываются. А на следующий год будут выборы, и кого кандидаты в депутаты будут просить прийти на участки и проголосовать? Этих же простых людей, от которых властьпридержащие закрылись, к которым не дозвониться и до которых не достучаться. Открыто скажу: во многих депутатах я разочаровалась. Хотелось бы, чтобы они были действительно слугами народа, не проходили мимо человеческой беды. Со стороны властей хотелось бы больше поддержки. В этом году от мэрии ее ощущаю. Власть должна видеть и слышать свой народ, и быть рядом с народом, а не за ним.

«Чувствую себя попрошайкой»

С начала года «Цунами добра» помог 138 семьям (данные на 2 февраля — прим. SakhaLife) . 2 февраля помощь получили 28 семей. А заявки продолжают поступать непрерывно.

— У меня нет ни выходных, ни праздников уже давно. Люди звонят, пишут, плачут, ну как скажешь «нет, я не могу»? Я с протянутой рукой по всему городу хожу, бегаю, как попрошайка какая-то. Для себя бы никогда не попросила. А когда знаешь, что тебя ждут, на тебя надеются голодные ребятишки – как бы ни устала, встаю и иду. Спасибо тем, кто мои идеи, мои проекты по мере возможности поддерживает – Якутская Епархия, минтруд, минздрав, некоторые депутаты, журналисты, блогеры, которые замечают мою работу – в ней же нет никакого хайпа. Да и просто людям, которые помогают мне помогать другим. Прочитали интервью, заметку, и обращаются ко мне: чем помочь, что нужно. Хочу назвать несколько имен. С УСЗН руководитель Семен Иванович Матвеев и Анна Егоровна из отдела по работе с инвалидами, Кудряшова Анна Васильевна из соцотдела Епархии, Бабичева Елена Артуровна из магазина «Флагман», Станислав Хан. Теплыми словами всегда вспоминаю Буденную Евгению Николаевну. Сейчас она живет в Краснодаре. Именно она открыла мне этот путь, объяснила, как заниматься благотворительностью. Гулжан Огонерова из моего родного Губинского округа -она никогда не спрашивает, с какого округа люди, всегда поможет.

И мамочки «на колесах» очень выручают, тратят свое время, бензин, занимаются со мной развозом, хотя у них много собственных проблем. У одной дети болеют, у другой ребенок с инвалидностью. А иногда приходится и на автобусах передвигаться: утром затемно как выйду – вечером затемно только вернусь. И так уже десять лет.

«Я лучше все отдам ребятишкам»

Согласитесь, вера в альтруизм в современном мире уже поблекла. С трудом верится в то, что человек способен последнюю рубашку с себя снять и отдать ближнему своему. Наталья Дмитриевна на это только смеется: «Знаете, я лучше сама буду сидеть на хлебе и воде, но последнее отдам ребятишкам. Пойду, найду, выпрошу, но отнесу и отдам. Если надо – пешком пойду. Им нужнее. Им еще расти, им нужно верить в светлый мир и в добрых людей».

Когда есть возможность, «по оказии», Наталья достает билеты в зоопарк, музеи, кинотеатры. Недавно (тогда еще было можно) на Новый год, ребятишки сходили на «Щелкунчик», в цирк, на Рождественскую елку, концерты Якутской филармонии. «Не хлебом единым жив человек. Он должен соприкасаться с культурой, чтобы оставаться культурным человеком – и детей это касается в первую очередь», — уверена Наталья Дмитриевна. Она вспоминает, что в предыдущие года билеты в Ледовый городок на 202 мкр выдавали для ребятишек из «ее» семей бесплатно – и переживает, как будет в этом году.

С помощью специалистов минтруда она помогает семьям в оформлении пособий – ведь много в Якутске семей с улусной пропиской, или вообще без нее. С помощью минздрава решает вопросы с госпитализацией.

«Не знаю, какой я вернусь домой»

Наталья Сивцева – пенсионер с инвалидностью. С 2010 года она состоит на учете по онкологическим заболеваниям. Но беда, как известно, одна не ходит. В 2011-ом ей поставили диагноз «сахарный диабет». Но она настроена оптимистично – не потонула в страхе, не жалеет себя, не зацикливается на болезни. «Выходя каждое утро из дома, я не знаю, какой вернусь. Но — лечусь, борюсь, живу, улыбаюсь», — говорит она. Может, в этом и есть секрет ее огромного жизнелюбия и альтруизма, любви к ближнему своему?

Маленькие радости и большие надежды

На отчете мэра Евгения Григорьева общественница Наталья Сивцева выступила с предложением, чтобы один день он посвятил проекту «Цунами добра» – увидел, как работает проект, в каких условиях живут дети с инвалидностью. Как выживают семьи, оставшиеся наедине со своими трудностями и маленькими радостями. И мэр Якутска ей пообещал – как только пандемия спадет, он обязательно сходит в гости к этим ребятишкам.

И этого ждет не только Наталья, но и ее подопечные мамочки – увидеть мэра, поговорить с ним, рассказать о своей жизни. Это вселило в них – матерей с инвалидностью, имеющих на руках маленьких детей, и матерей с детьми с ОВЗ и тяжелыми диагнозами – огромную надежду.

— Когда я прихожу к ним в дом, детишки, тяжелобольные, лежачие, узнают меня по голосу, так радуются! Им важны не столько деньги и продукты, которые я им приношу, а внимание. И что бы ни было, я своим мамочкам, которые устают, иногда опускают руки, отчаиваются, говорю: ничего, прорвемся!

Дана Бубякина