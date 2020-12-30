ЦОПП Якутии внедряет новые технологии и образовательные подходы

В этом году в Якутске состоялось официальное открытие площадки Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Центр, как новая структура в системе регионального образования, занимается внедрением новых образовательных технологий и подходов в процессе подготовки кадров.

О роли центра в экономике региона и дальнейших перспективах рассказал директор ЦОПП Владислав ХАБАРОВ.

— ЦОПП — проактивный связующий элемент в системе образования

ЦОПП Якутии открыт для реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» в рамках выигранного регионом в 2019 году конкурса Министерства просвещения Российской Федерации на предоставление государственной субсидии на создание ЦОПП.

Уникальный образовательный центр призван создать в регионе условия для опережающего развития человеческого капитала в целях формирования новой экономики. Объединяя интересы работодателя, государства и образования, ЦОПП выступает единой площадкой для упаковки уникальных программ обучения. Результатами такой модернизации станут подготовленные кадровые ресурсы, необходимые для экономики региона.

Одна из главных задач Центра – подготовка кадров под инвестпроекты и стратегические задачи Якутии

— Делая упор на краткосрочных курсах и внедряя новые форматы обучения, ЦОПП готовит востребованные кадры.

Основное отличие ЦОПП от других обучающих центров в том, что он работает напрямую с предприятиями. В работе с работодателями особое внимание уделяется разработке и организации дополнительного обучения кадров современным компетенциям, которые должны учитывать технологические изменения. Таким образом, задача Центра – разработка краткосрочных практикоориентированных курсов под заказ работодателей и региона в целом.

— Совместно с участниками рынка труда и образования реализуем краткосрочное обучение по востребованным профессиям и компетенциям

Начиная с весны 2020 года, ЦОПП совместно с профессиональными образовательными организациями республики провел обучение более 9 тыс. слушателей для работы (трудоустройства) в отраслях здравоохранения, дорожного хозяйства и строительства.

Также по линии партнерства с проектным офисом «ПРОконсолидация – Якутия» будет вестись совместная деятельность по подготовке квалифицированных специалистов и рабочих кадров для промышленной отрасли республики. С нашей стороны будет вестись оцифровка образовательных программ профессиональных образовательных организаций республики. Это образовательные программы Горно-геологического техникума по направлениям: «Горнорабочий» и «Стропальщик», а также с Транспортным техникумом им. Р.И.Брызгалова оцифруем программу «Машинист погрузочных машин». Комплексная деятельность ЦОПП по данному направлению укрепит его статус, как оператора по реализации программ обучения для промышленной отрасли региона.

В рамках подготовки к грядущему летнему сезону наш центр и ЯРОО МООО «Российские студенческие отряды» начали обучение бойцов строительных отрядов актуальным профессиям. На сегодня совместно с профессиональными образовательными организациями Якутска подготовлено 14 программ: «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию», «Электросварщик ручной сварки», «Штукатур», «Маляр», «Дорожный рабочий», «Облицовщик-плиточник» и др. К летнему трудовому сезону мы подготовим более тысячи ребят.

— Внедрение цифровой платформы ЦОПП

Стремительное развитие технологий, интенсивное изменение требований работодателя к соискателям требуют непрерывного изучения тенденций развития отраслей экономики для последующей своевременной трансформации системы образования. Сейчас мы работаем над запуском единой цифровой платформы, позволяющей сопоставлять потребности работодателей и возможности региональных образовательных организаций, выстраивая эффективную логистику подготовки кадров.