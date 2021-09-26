ЦОПП Якутии объявляет приём заявок на участие в межрегиональном проекте «PRO-опережение»

Открыт приём заявок на участие в межрегиональном проекте «PROопережение» Дальний Восток, сообщает пресс-служба Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия).

Проект проводится совместно с Центрами опережающей профессиональной подготовки Дальнего Востока при поддержке Федерального института развития профессионального образования и Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).

Впервые проект проводится в целях повышения доступности, актуальности и качества дополнительного образования за счет внедрения лучших практик применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Проект реализуется в два этапа:

1 этап – Региональный (с 20 сентября 2021г. по 08 ноября 2021г). По итогам регионального этапа выявляются три команды для участия на Дальневосточном этапе.

2 этап – Дальневосточный (с 22 ноября 2021г. по 26 ноября 2021г.). Во-втором этапе в г. Якутске в очном формате пройдет образовательный хакатон по разработке онлайн-курсов среди финалистов региональных этапов с Республики Саха (Якутия), Забайкальского края, Республики Бурятия и Амурской области.

В рамках Проекта для участников проведут образовательные интенсивы по разработке онлайн курсов от ведущих спикеров России.

К участию в Проекте допускаются команды (3–4 участника) от профессиональных образовательных организаций Республики Саха (Якутия).

Подать заявку на участие и Положение Проекта на сайте copp14.ru.

Приём заявок на участие в региональном этапе завершится 30 сентября 2021 года.

По всем вопросам свяжитесь по к.т.: 8(800)222-41-40 (доб.1), 8(924)460-22-60

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