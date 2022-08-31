ЦОПП Якутии обучил сотрудников Алмазы Анабара

ЦОПП Якутии обучил сотрудников АО «Алмазы Анабара» без отрыва от производства

Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия) организовал обучение 41 сотрудника компании АО «Алмазы Анабара» без отрыва от производства. Слушатели за два месяца прошли профессиональное обучение по профессии «Сварщик» и с 27 по 29 августа успешно сдали квалификационный экзамен и получили свидетельства о рабочей профессии установленного образца.

Директор Центра Владислав Хабаров выразил важность сотрудничества образовательных организаций и предприятий:

— Развивая сотрудничество между образовательной организацией и работодателем важно выстроить налаженный механизм партнерства, который как компонент интеграции профессионального образования и производства будет приносить качественные и количественные результаты. ЦОПП готов сотрудничать с предприятиями в разработке коротких программ профессиональной подготовки для работников под запрос организации и без отрыва от производства, — отметил он.

В июле этого года 41 слушатель приступили к теоретическому обучению программы, которое проходило в онлайн формате на цифровой образовательной платформе регионального ЦОПП.

В августе для проведения учебной практики из г. Якутск в село Саскылах Анабарского улуса вылетели мастера производственного обучения, преподаватели Якутского индустриально-педагогического колледжа. Учебная практика проходила на трех участках АО «Алмазы Анабара»: Эбэлях-Гусиный, Талахтаах и Хара Мас.

Руководство компании поблагодарило Центр за оперативную и слаженную работу по профессиональному обучению сотрудников и выразило желание продолжить совместную работу по данному направлению.

Обучение кадров для предприятий без отрыва от производственного процесса имеет оперативный и эффективный характер. Поскольку заключается в освоении конкретных инструментов и технологий, конкретного трудового процесса. Региональный ЦОПП готов разрабатывать программы профессиональной подготовки с учетом всех требований производства предприятия. Эти программы обучения соответствуют реальным требованиям работодателей, условиям труда и профессиональной деятельности в предприятии.