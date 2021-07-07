ЦОПП проведет курсы для воспитанников летних лагерей Мирнинского района

Летние каникулы школьники проводят по-разному – кто-то отдыхает, а кто-то работает и обучается. Но, есть ребята, которые успевают всё!

Центр опережающей профессиональной подготовки Якутии объявил о запуске трех образовательных курсов для 75 воспитанников лагеря труда и отдыха «Трудовой-2021» Центра дополнительного образования г.Мирный.

Проводя свое лето на лагере, ребята освоят навыки по предпринимательству, а также пройдут обучение на программах профессионального обучения «Цифровой куратор» и «Вожатый».

6 июня 2021 года в онлайн-формате состоялось торжественное открытие, где приняли участие воспитанники и вожатые летнего лагеря «Трудовой — 2021», представители Центра опережающей профессиональной подготовки, Центра дополнительного образования г.Мирный.

С приветственным словом к воспитанникам лагеря выступил директор Центра дополнительного образования г.Мирный Федоров Иван Юрьевич. Он отметил, что лагерь труда и отдыха является единственным лагерем в районе, где совмещают и труд, и отдых. Также обучение с получением документа государственного образца станет для школьников отличной возможностью провести лето с максимальной пользой:

«Отрадно слышать, что большинство из вас, 42 школьника, заинтересовались курсом по предпринимательству. Обучение поможет нашим ребятам узнать основы ведения бизнеса, выявить таланты и помочь в этой сфере найти свое дело. Надеемся, что по итогам обучения вы презентуете нам свои бизнес-идеи, которые в дальнейшем можете реализовать».

С апреля этого года Центр опережающей профессиональной подготовки тесно работает с Мирнинским районом. На сегодня совместно разрабатывают комплексный план развития образования района, а теперь Центр подключился к организации профессионального обучения школьников.

В своем выступлении директор Центра опережающей профессиональной подготовки Хабаров Владислав Гаврильевич подчеркнул, что в современном мире, где в быстром темпе происходят технологические изменения, обучение становится одним из главных ориентиров жизни человека:

«Технологии меняются быстро, и они напрямую влияют на все сферы жизни общества и на весь рабочий процесс. Сегодня важным навыком человека является умение подстраиваться под постоянно меняющуюся среду: своевременно обучаться, повышать свои профессиональные и мягкие навыки. Словом, те, кто будут быстро и легко обучаться, те всегда будут востребованы», — заключил он.

Подробно о курсах рассказала и.о. руководителя дирекции карьерной навигации Центра опережающей профессиональной подготовки Сивцева Лия Георгиевна.

Ребята 8-9 классов будут обучаться на курсе «Предпринимательство», где научатся создавать свои бизнес-проекты, узнают что такое интернет маркетинг, воронка продаж, планирование выручки и др.

Отряд «Дворовые вожатые» освоят профессию «Вожатый». Узнают, как должен выглядеть и какими качествами должен обладать вожатый, что такое кодекс вожатской чести, каким должен быть план первоочередных действий при знакомстве с группой детей и как организовать совместную деятельность с детьми.

Ребята 10-11 классов будут осваивать профессию «Цифровой куратор». Его обязанность: обучение населения, в частности пожилых людей как пользоваться цифровыми технологиями (поиск информации в интернете, онлайн-покупки, коммуникации, госуслуги и безопасность).



