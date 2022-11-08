ЦОПП продолжает работу по внедрению программ профобучения

ЦОПП продолжает работу над федеральным проектом по внедрению программ профобучения

В 2022 году Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия) стал региональным оператором федерального проекта по реализации мероприятий по внедрению программ профессионального обучения по востребованным и перспективным профессиям в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы». Проект с текущего года реализуется в 15 субъектах Российской Федерации, в том числе в нашем регионе.

Реализация проекта состоит из трех этапов: в первом этапе региональным оператором совместно с предприятиями-партнерами проведен анализ рынка труда республики и актуализирован перечень востребованных и перспективных профессий, по итогам которого были отобраны пять программ обучения, среди них: «Горнорабочий подземный», «Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом», «Контролёр-кассир», «Исполнитель художественно-оформительских работ» и «Младшая медицинская сестра по уходу за больными».

Федеральным оператором на регион было выделено всего по пять человек на образовательную программу. Таким образом, до конца года всего 25 граждан пройдут обучение и освоят востребованные и перспективные профессии. Обучение охватывает различные категории населения — студенты последних курсов учреждений СПО и ВО, безработные и ищущие работу граждане, работники предприятий, представители малого и среднего бизнеса, граждане возраста 50+, а также лица с ОВЗ. Обучение проходит в очном формате с применением дистанционных образовательных технологий.

Из представленных образовательных программ наибольший интерес среди населения вызвал курс по беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). В последнее время БПЛА набирают все большую популярность благодаря своему применению в различных секторах экономики. Кроме того, на рынке труда наблюдается спрос на операторов по БПЛА, отмечает преподаватель курса Владимир Бехтюев.

— Курс повышения квалификации на операторов по БПЛА проходят пять слушателей. Все очень заинтересованы, так как данное направление стремительно развивается и на рынке труда не хватает соответствующих кадров. Беспилотники используются в различных сферах: военной, промышленной и сфере услуг.

По завершении обучения слушатели могут использовать полученные знания в личных целях или начать профессиональную деятельность. Приобретенные знания и навыки позволяют им работать в службах спасения, МЧС. В этих структурах не хватает соответствующих специалистов по БПЛА.

Обучение состоит из теоретической и практической части и проходит на базе Международной Арктической школы. Практическая часть содержит визуальное пилотирование, то есть полет на улице, съемку с дрона и создание 3D-моделей объекта при помощи дронов, — рассказал Владимир Алексеевич.

Практические занятия по курсу «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» проходят в специализированной площадке ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж».

Данилова Екатерина, безработная мама, узнала про обучение на медицинскую сестру из социальных сетей регионального оператора и решила не упустить такую возможность:

— У меня давно было желание отучиться на медсестру, так как в 2011 году поступила на медицинский и не закончила. Увидев информацию про набор на бесплатный курс подала заявку и со мной на связь вышли кураторы данного курса. Обучение прошло очень информативно, много чего узнала. После обучения планирую работать и возможно поступить в медицинской колледж. Очень рада и благодарна за такую возможность.

На этой неделе, с 7 по 11 ноября, слушатели пяти курсов завершают практическую часть обучения и сдадут итоговую квалификационную аттестацию для получения свидетельства о профессии.

Результатами обучения должны стать такие показатели, как совершенствование и развитие профессионального мастерства мастеров производственного обучения и преподавателей, формирование единого подхода проектирования образовательных программ, внедрение эффективных инструментов выстраивания партнерских отношений, также тиражирование опыта внедрения программ профессионального обучения.

Партнерами проекта выступают ООО УК «Колмар», сеть магазинов канцелярских товаров ООО «Азбука», магазин спецтехники и мототехники «Мотомир», магазин хозяйственных товаров и продуктов «Розтор», «Намское Лесничество», ГАУ ДО РС(Я) «Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор», РБ №1 — Национальный центр медицины, ГБУ РС(Я) «РБ №2 – НЦМП и полиграфия «Ахсым».