ЦОПП: Приглашаем на день открытых дверей в ЯСХТ

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ в ЯСХТ 🤩🤩🤩

Дорогие школьники, педагоги, родители будущих абитуриентов, специалисты по профориентации! Приглашаем Вас 22 апреля в Якутский сельскохозяйственный техникум на мероприятие Единый день открытых дверей в рамках реализации федерального проекта «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ».

В Программе:

📌 09.00 — 14.00 Экскурсия по учебному корпусу, профессиональные пробы, встреча с работодателями, квест-игра для школьников, педагогов и родителей 💥

📌 *11.00 -Родительское собрание:

📍 оффлайн — в актовом зале техникума

Наш адрес: г.Якутск, ул.Пояркова, 15 К.т. 32-54-61

Ждем всех! Приходите!