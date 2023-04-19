19.04.2023
10:07
229
Образование
ЦОПП: Приглашаем на день открытых дверей в ЯСХТ
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ в ЯСХТ 🤩🤩🤩
Дорогие школьники, педагоги, родители будущих абитуриентов, специалисты по профориентации! Приглашаем Вас 22 апреля в Якутский сельскохозяйственный техникум на мероприятие Единый день открытых дверей в рамках реализации федерального проекта «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ».
В Программе:
📌 09.00 — 14.00 Экскурсия по учебному корпусу, профессиональные пробы, встреча с работодателями, квест-игра для школьников, педагогов и родителей 💥
📌 *11.00 -Родительское собрание:
📍 оффлайн — в актовом зале техникума
Наш адрес: г.Якутск, ул.Пояркова, 15 К.т. 32-54-61
Ждем всех! Приходите!
Фото: пресс-службы
Источник: ЦОПП Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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