ЦОПП посетили руководители проектов представительства Фонда президентских грантов

16 июня 2022 года Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) на площадке Центра опережающей профессиональной подготовки проведен семинар для участников и победителей конкурса президентских грантов.

На мероприятии спикерами выступили руководители проектов представительства Фонда президентских грантов по Сибири и Дальнему Востоку Ксения Киволя и Марина Снатович.

В ходе семинара кураторы фонда ответили на самые актуальные вопросы: как сдать отчетность с первого раза, как получить согласование необходимых изменений в проекте, как следует действовать при решении возникающих вопросов. Кураторы фонда также рассказали о типичных ошибках во взаимодействии с фондом, которые совершают даже опытные победители конкурса.

Также, в ходе визита Ксения Киволя и Марина Снатович встретились с руководителями проектов, победивших в грантовых конкурсах Фонда президентских грантов.

Напомним, в 2022 году Центр опережающей профессиональной подготовки с проектом «Траектория карьеры» вошел в число победителей двенадцатого конкурса Фонда президентских грантов. Проект направлен на создание условий для успешного профессионального самоопределения и социализации обучающихся 9-12 классов МОБУ «Центр образования» в возрасте от 14 до 21 г.

Руководители представительства Фонда президентских грантов по Сибири и Дальнему Востоку ознакомились с ходом реализации проекта «Траектория карьеры». В обсуждении кроме руководства и сотрудников ЦОПП приняли участие директор МОБУ «Центр образования г.Якутск» Дмитрий Борисов и заместитель директора по воспитательной работе Алексей Иванов.

Благодаря мероприятиям проекта «Траектория карьеры» более 130 обучающихся МОБУ «Центра образования» получили индивидуальную профориентационную консультацию, посетили профориентационные экскурсии на площадках ведущих сельскохозяйственных предприятий: «Саюри», «Сахабулт» и ветеринарную клинику г.Якутска и прошли профессиональные пробы по актуальным компетенциям, таким как: IT-медик, PR-менеджер и видеомонтажер. Также в сентябре 2022 года ребята пройдут профессиональное обучение по профессиям: «Основы бизнеса», «SMM-менеджер», «Основы фотографии», «Парикмахер» и «Разработка веб-сайтов и графический дизайн».