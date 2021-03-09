ЦОПП открыл запись на третий поток курса «Сити-фермерство»

Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия) совместно с Якутским сельскохозяйственным техникумом подготовили первых в республике сити-фермеров. Курс по опережающей компетенции был запущен в декабре 2020 года.

— Первый в регионе опережающий курс повышения квалификации по программе «сити-фермерство» оказался очень востребованным. Курс вызвал интерес не только среди якутян, но и жителей СНГ. На первом потоке у нас был слушатель из Бурятии.

В основном слушатели – это представители агрошкол республики, а также начинающие фермеры и простые жители, интересующиеся прогрессивным растениеводством. Благодаря общим усилиям с сельхозтехникумом мы подготовили первых в регионе сити-фермеров — поделился директор ЦОПП Владислав Хабаров.

Во время обучения курсанты не только научились технологиям растениеводства агрокультур в аэро- и гидропонных установках, создавать питательную среду и комфортный микроклимат для выращивания агрокультур, но и из подручных средств самостоятельно соорудили мобильную гидропонную установку для выращивания культур в условиях городских и сельских пространств.

Иван Сивцев из г. Вилюйска давно интересуется технологией выращивания культур на гидропонике и оказался в числе первых курсантов.

— Практическая часть курса по сити-фермерству содержала наглядные обучающие видеоролики, с помощью которых мы самостоятельно соорудили гидропонную установку из двух трехметровых ПВХ труб. Установку поставили в теплой теплице, которую построили в прошлом году. Сегодня осталось только получить рассаду клубники и тогда попробуем посадить и вырастить хороший урожай. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить преподавателей! — прокомментировал слушатель.

Томская Айталина Захаровна является главой крестьянского-фермерского хозяйства и занимается выращиванием земляники.

«Мы уже начали использовать полученные знания на деле — установили мобильную гидропонную установку. Будем пробовать выращивать маточные земляники. В курсе понравилось то, что были уроки по агротехнике культур. У меня нет агронома, поэтому лично для меня это было очень полезно», — поделилась Айталина.

Слушатель из Бурятии Болот Цыбиков узнал о наборе начинающих сити-фермеров из социальной сети:

– До обучения о сити-фермерстве слышал немного и, в целом, не интересовался этой темой, но, увидев объявление, загорелся желанием пройти курс. После курса влился целиком в новый и интересный мир сити-фермерства. Формат обучения был очень удобный – можно пройти курс в удобное для себя время и в своем темпе. Планирую дальше развиваться в прогрессивном растениеводстве.

Для удобства слушателей курс по сити-фермерству (56 ч.) проходит с использованием дистанционных образовательных технологий на цифровой платформе ЦОПП. Такой формат означает прохождение обучения в удобное для слушателя время и темпе. В программу обучения включены видеолекции, снятые на базе Якутского сельхозтехникума и тепличного комплекса «Саюри», а также тьюторское сопровождение на протяжении всего курса. В завершении обучения в формате ВКС слушатели сдают итоговую работу. При успешном завершении получают удостоверение о повышении квалификации.

На сегодня Центр ведет набор слушателей на третий поток курса. Подробная информация и запись слушателей ведется на сайте copp14.ru в разделе «услуги – для всех» по ссылке: http://copp14.ru/dlyav.

Подробную информацию о курсе можно узнать, обратившись по к.т.: +7 (924) 460-22-60, 8(800) 222-41-40 (доб.2) или подписавшись на официальную инстаграм страницу ЦОПП РС(Я) @copp_ykt.