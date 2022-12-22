ЦОПП: Цифровизация предъявляет новые требования

Цифровизация предъявляет новые требования к ключевым показателям эффективности клиентоцентричности

В Якутске прошло завершающее мероприятие совместного проекта Отделения Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия) и Центра опережающей профессиональной подготовки по проведению программы повышения квалификации «Ключевые показатели эффективности на основе функционального подхода».

Начиная с октября этого года около 200 линейных руководителей территориальных органов ПФР в районах и в Якутске прошли программу обучения по современным стандартам.

Вчера они защитили свои аттестационные проекты по системе мониторинга и достижению ключевых показателей эффективности Отделения ПФР по РС(Я).

Как отметил Алексей Загоренко, заместитель директора Центра опережающей профессиональной подготовки, Отделением ПФР выбрана важная тема обучения, которая основывается на детальном анализе производственных направлений деятельности. Только такой подход к своей работе со стороны каждого руководителя помогает расставлять правильные приоритеты.

«Национальная программа «Цифровая экономика» ставит задачу предоставления населению государственных услуг в электронном виде, в том числе социальных и пенсионных. Инструменты электронного учета снижают административные барьеры, экономят время жителей региона. Цифровизация имеет высокое социальное и экономическое значение» — рассказывает Александра Иванова, руководитель группы актуарных расчетов Отделения ПФР по РС(Я), руководитель проекта.

Это ставит перед специалистами данных областей совершенно новые требования в методах работы, скорости обработки информации, достижения адресности назначаемых социальных услуг.

Отделением Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия) не менее 80% всех вынесенных решений о назначении того или иного вида пенсии сегодня основывается на электронном обращении гражданина.

Не менее 80% решений по мерам государственной поддержки семей, имеющих детей, выносятся своевременно без личной явки заявителя в территориальный орган ПФР и (или) в беззаявительном порядке.

100% страхователей Якутии представляют отчетность о страховом стаже застрахованных лиц именно через электронные каналы.

Эти и многие цифры Отделения ПФР говорят о том, что сегодня при оказании услуг по пенсионному и социальному обеспечению заметно увеличение доли использования цифровых каналов. Изо дня в день совершенствуется весь процесс работы пенсионной системы. Цифровизация вносит свои коррективы в процесс обслуживания клиентов, требует модернизации структуры, организации деятельности.

И в данном контексте определяющая роль отводится ключевым показателям эффективности. Именно они помогают измерить степень оптимальности процесса и реально помогают увидеть результаты.

Управляющий Отделением ПФР по Республике Саха (Якутия) Георгий Степанов на встрече с курсантами и организаторами проекта подчеркул:

«Курсы повышения квалификации с практическими результатами, с формированием ключевых показателей эффективности всех структурных подразделений Отделения Пенсионного фонда является достижением одной из наших основных целей – повышения профессиональных компетенций наших сотрудников. И что выработано работниками Отделения ПФР в ходе учебы и практики в итоге станет основой целевых ориентиров нашей дальнейшей деятельности. И в плане мотивации самих специалистов, и в плане улучшения качества оказания государственных услуг Фонда»