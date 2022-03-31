ЦИК Якутии заверил списки кандидатов в депутаты Ил Тумэна от ЕР и ЛДПР по Олекминскому округу

Центризбирком Якутии заверил списки кандидатов, выдвинутых ЛДПР и ЕДИНОЙ РОССИЕЙ по Олекминскому одномандатному избирательному округу

31 марта состоялось очередное 201-е заседание Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия). Члены Центризбиркома республики рассмотрели вопросы о заверении списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями «Якутское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» и «Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Олекминскому одномандатному избирательному округу на дополнительных выборах народного депутата Республики Саха (Якутия) шестого созыва, назначенных на 5 июня 2022 года. С информацией по этим вопросам выступила секретарь Комиссии, руководитель Рабочей группы по проверке документов, представляемых избирательными объединениями в Центризбирком Якутии при выдвижении на дополнительных выборах народных депутатов РС (Я) шестого созыва Эльвира Мярикянова. Заслушав информацию, члены Центризбиркома Якутии приняли постановления о заверении списков кандидатов. Так, первым постановлением заверен список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением «Якутское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» из одного кандидата, выдвинутого в установленном порядке. В список включен Михаил Викторович Еникеев, 1987 г.р. Вторым постановлением заверен список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением «Якутское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» из одного кандидата. В список включен Николай Иванович Кульбертинов, 1960 г.р. В соответствии с избирательным законодательством, копии заверенных списков кандидатов, выдвинутых ЛДПР и ЕДИНОЙ РОССИЕЙ на дополнительных выборах народного депутата Республики Саха (Якутия) шестого созыва, копии заявлений кандидатов, включенных в указанные списки, о согласии баллотироваться, будут выданы уполномоченным представителям политических партий и направлены в Олекминскую окружную избирательную комиссию № 12. Напомним, что с 4 марта по 2 апреля 2022 года в соответствии с календарным планом идёт выдвижение кандидатов на дополнительных выборах народного депутата РС(Я) шестого созыва по Олекминскому одномандатному избирательному округу № 12. С 21 марта по 20 апреля до 18.00 часов — представление документов, необходимых для регистрации, выдвинутыми кандидатами. Ранее Центральной избирательной комиссией Республики Саха (Якутия) был заверен список кандидатов, выдвинутых КПРФ. Таким образом, по состоянию на 31 марта 2022 года на дополнительных выборах народного депутата Республики Саха (Якутия) по Олекминскому одномандатному избирательному округу №12 выдвинуты политическими партиями три кандидата. Все три политические партии входят в список политических партий, выдвижение которыми кандидатов на дополнительных выборах народного депутата Республики Саха (Якутия) шестого созыва по Олекминскому одномандатному избирательному округу № 12 считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей.