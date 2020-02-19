Вы готовы к приключениям с любимыми героями самых известных мультфильмов?

Тогда Государственный цирк Якутии приглашает с 23 февраля в 15:00ч. совершить увлекательное путешествие в сказочное яркое и красочное цирковое представление «Карнавал в Мульти-Пульти».

Вас ждут красочные выступления артистов в самых различных цирковых жанрах: жонглирование, невероятные силовые номера, воздушные гимнасты на ремнях, моноциклы, фокусы, ходули, канатоходцы, дрессированные животные, клоунада, а также балет Государственного цирка Якутии.

Подарите себе и детям незабываемый праздник цирка!

Возрастное ограничение: 0+

Дата: с 23 февраля по 15 марта (каждое воскресенье)

Время: 15:00 ч.

Стоимость билета: 500 руб., 600 руб., 700 руб., 800 руб.

Справки по телефону: 735-537, 42-95-68.

Место проведения: Государственный цирк РС (Я) им. Марфы и Серея Расторгуевых, ул. Пояркова 22.