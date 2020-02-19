Цирковое представление «Карнавал в Мульти – Пульти»
Вы готовы к приключениям с любимыми героями самых известных мультфильмов?
Тогда Государственный цирк Якутии приглашает с 23 февраля в 15:00ч. совершить увлекательное путешествие в сказочное яркое и красочное цирковое представление «Карнавал в Мульти-Пульти».
Вас ждут красочные выступления артистов в самых различных цирковых жанрах: жонглирование, невероятные силовые номера, воздушные гимнасты на ремнях, моноциклы, фокусы, ходули, канатоходцы, дрессированные животные, клоунада, а также балет Государственного цирка Якутии.
Подарите себе и детям незабываемый праздник цирка!
Возрастное ограничение: 0+
Дата: с 23 февраля по 15 марта (каждое воскресенье)
Время: 15:00 ч.
Стоимость билета: 500 руб., 600 руб., 700 руб., 800 руб.
Справки по телефону: 735-537, 42-95-68.
Место проведения: Государственный цирк РС (Я) им. Марфы и Серея Расторгуевых, ул. Пояркова 22.
+7 (999) 174-67-82