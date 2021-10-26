Цирковое представление «Аладдин и Жасмин»

«Аладдин и Жасмин»

С 30 октября по 28 ноября 2021г.

В дни осенних каникул!

С 30 октября 2021г. Государственный цирк РС(Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых приглашает всех на цирковую сказку «Волшебная лампа».

Вас ждет удивительная история о приключениях славного парнишки с золотым сердцем Аладдина и его друзей — принцессы Жасмин, обезьянки Абу и самого Джинна, — хитроумие, смекалка и доброта которых способны помешать коварному визирю Джафару завладеть волшебной лампой и захватить власть в королевстве Аграбы!

В роли дружелюбного и весёлого парня Аладдин —отличник культуры РС (Я), воздушный гимнаст, аркобат-наездник, артист цирка Иннокентий Слепцов. ⠀

В роли прекрасной и отважной принцессы Жасмин — отличник культуры РС(Я) Айталина Ксенофонтова

В роли волшебного Джинна — отличник культуры РС (Я) Альберт Ноговицын

В роли главного визиря Джафара — заслуженный артист РС(Я) Ростислав Лебедев.

Это захватывающее цирковое представление с невероятными и оригинальными номерами: жонглирование на ходулях, каучук с ковриками, акробатика, фокусы, воздушное полотно, джигиты, файер-шоу и дрессированные животные!

Подарите себе и детям незабываемый праздник чуда, радости и весёлого настроения!

Режиссёр-постановщик и автор сценария, главный режиссер цирка Мария Харлампьева–Попова!

Внимание! Важная информация!

В связи с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 15 октября 2021г. продажа билетов и допуск будет производится строго по QR-коду. При входе в организацию вам необходимо будет предъявить паспорт (удостоверение личности, водительские права), чтобы убедиться, что QR-код принадлежит именно вам.

Детей в заведения с системой QR-кодов будут пропускать только в сопровождении родителя, у которого имеются QR-код и паспорт (удостоверение личности, водительские права)

Возрастное ограничение: 0+

Дата: с 30-31 октября, 4,5,6,7,14, 21, 28 ноября

Начало: 15:00ч.

Цена билета: 500, 700, 800 руб.

Online-продажа билетов по ссылке:

https://bilw.ru/bilorder/#/?id=21766&cityId=149&frontendId=1799&token=8dabed2e5e7a598131bd&success=https:%2F%2Fafisha.ykt.ru%2Fpayments%2Fcheckout&fail=https:%2F%2Fbilw.ru%2Fpay_f.html&zone=real&lng=ru

Справки по телефонам: 735-537, 42-95-68.

Место проведения: Государственный цирк РС (Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых, ул. Пояркова 22.