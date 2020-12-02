Цирк Якутии — Хранитель Холода Земли

1 декабря Государственный цирк Якутии принял участие в работе Международного Виртуального моста «Чысхаан и К = Хранители мирового холода». Мероприятие, организованное АГИКИ, прошло под флагом фестиваля «Зима начинается с Якутии» и собрало более 2000 участников из разных стран мира.

Красной нитью в проекте звучал призыв к объединению во имя спасения планеты, призыв к сохранению Холода земли, снега, вечной мерзлоты и льдов, таяние которых несёт глобальные угрозы.

В блоке «Культура холодных территорий» в онлайн-диалоге принял участие директор Государственного цирка РС(Я) Сергей Расторгуев. В своем выступлении Сергей Васильевич отметил актуальность проекта и поблагодарил ректорат АГИКИ в лице Саргыланы Игнатьевой и Станислава Иванова, а также идейного вдохновителя проекта, доктора социологических наук, руководителя научно-исследовательского центра циркумполярной цивилизации АГИКИ Ульяну Винокурову за организацию такой масштабной виртуальной международной площадки.



«В последние десятилетия внимание мирового сообщества сосредоточено на сохранении Холода. Как следствие — особое отношение к Арктическим территориям, программы поддержки и развития. Успех реализуемых проектов во многом зависит и от нас самих — жителей Севера. Кто, как не мы, понимаем силу и уязвимость Холода Земли. В самом слове «Холод» сосредоточена вся наша жизнь с ее стремлением к свету, преодолением и курсом на счастливое будущее. И сейчас особенно важно объединение — синергия сил и умов, чтобы сберечь наш священный Холод».



В ходе работы Виртуального моста был представлен новый презентационный ролик о самом северном цирке планеты. http://diamond-circus.ru/news/mezhdunarodnyy-virtualnyy-most-chyskhaan-i-k-khraniteli-mirovogo-kholoda-/ Сергей Васильевич рассказал о гастролях цирковой труппы по городам России, странам ближнего и дальнего зарубежья, вспомнил, с какой теплотой принимали зрители диковинку якутского цирка – Северного оленя.

Кстати, в работе виртуальной площадки принял участие и сам Северный олень. В компании с дрессировщицей Марией Жирковой и хаски был показан приветственный номер, а следом зажглась новогодняя елка в сквере Государственного цирка Якутии.



Сергей Расторгуев подчеркнул, что для Государственного цирка Якутии очень почетно быть частью Хранителей Холода. Руководитель цирка внес предложение составить кодекс Хранителей Холода, что позволило бы систематизировать и выработать конкретный план действий. Он также выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества с АГИКИ и Северным форумом, дружеских и партнерских отношений с Финляндией, Аляской, Монголией, Тувой, Бурятией. И в завершении своего выступления организатор цирка в Якутии озвучил первостепенную задачу о необходимости завершения строительства единого полноценного Циркового комплекса для дальнейшего создания «Международного центра циркового искусства Арктики».