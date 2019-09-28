Цирк приглашает на юбилейное гала-шоу «Нам 25 лет»

Государственный цирк Якутии приглашает всех жителей и гостей столицы 6 октября в 16 ч. на грандиозный юбилейный вечер «Нам 25-лет», яркое и фееричное шоу, которое объединит артистов самых различных жанров!

Только в этот вечер для вас выступят в известная оперная солистка Екатерина Захарова, удивительные импровизации на хомусе в исполнении Василины Шариной, солист Государственного театра оперы и балета Якутии Григорий Петров, танцы в исполнении Национального театра танца Якутии им. С.А. Зверева-Кыыл Уола.

Захватывающие дух цирковые номера артистов из Колумбии, Монголии, Вьетнама, России: Татарстана, Москвы, Якутии — канатоходцы, акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, акробаты-наездники, жонглеры, эквилибристы, юные артисты «Поколение NEXT III», номера с дрессированными животными, балет, оркестр цирка.

Вы получите массу ярких незабываемых эмоций и впечатлений!

Не пропустите главный юбилейный вечер самого северного цирка в мире!

Возрастное ограничение: 0+

Дата: 6 октября 2019г.

Время: 16:00ч.

Стоимость билетов: 500 руб., 800 руб., 1000 руб., 1200 руб., 1500 руб.

Телефон кассы: 735-537, 42-95-68.

Место проведения: Государственный цирк РС (Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых.