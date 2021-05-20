20.05.2021
17:15
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Культура

Цирк приглашает малышей-выпускников в Школу волшебства

С 16 мая до 10 июня Государственный цирк Якутии приглашает провести незабываемый праздник для выпускников детских садов и начальных классов в дистанционном формате с именными поздравлениями и с цирковой сказкой «Школа волшебства»!

 В необычной школе Папы Смурфа Фея-учительница обучает всех добру и справедливости. И вдруг появляется коварный колдун Гаргамель, с злым умыслом проникший в «Школу волшебства». И тут начинается такое!!!… 

А что произойдет дальше? Подайте заявку и увидите!

Поучительная история с цирковыми номерами, дрессированными животными, фокусами никого не оставит равнодушным. 

 Спешите! Порадуйте своих детей!

Заявки принимаются до 10 июня 2021 г. с 10.00 ч. — 18.00 ч. 

Коллективные заявки до 30 детей — 3000 руб. 

Именное поздравление на одного ребёнка — 1000 руб. 

Справки по телефону: 735-537

Фото: Государственный цирк Якутии
Источник: Государственный цирк Якутии
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