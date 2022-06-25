«Циклон» вызвал дожди над Мирнинским районом

Сегодня летчики-наблюдатели Федеральной Авиалесоохраны искусственно вызвали дожди над труднодоступными лесными пожарами в Мирнинском районе на западе Якутии. В районе установлен режим ЧС.

Работы проведены с помощью самолета-зондировщика Ан-26 «Циклон», который позволяет рассеивать в облака пиропатроны с йодистым серебром для ускорения образования дождей и ливней.

Дожди и ливни Авиалесоохраны значительно помогают парашютистам-десантникам, работающими на тушении труднодоступных и удаленных пожаров преимущественно вручную из-за невозможности или ограниченности доставки наземной техники.

Для помощи Якутии в тушении труднодоступных и удаленных пожаров привлечено 220 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны. Сегодня команды Федеральной Авиалесоохраны проводят взрывные работы для ликвидации пожаров на юге и юго-западе республики — в Алданском, Ленском, Нерюнгринском и Олекминском районах.

В течение текущей недели (с 20 по 24 июня) в Республике Саха (Якутия) силами Авиалесоохраны, работников лесных пожарных станций и привлеченных лиц ликвидировано 17 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 5,8 тысяч га. Сегодня продолжаются работы по тушению 21 пожара на площади, пройденной огнем 27 866 га, в том числе остановлено распространение огня 5 пожаров на площади, пройденной огнем 3 881 га.

При тушении пожара в Якутии работники лесной пожарной станции на руках вынесли из завала маленького лосенка.

Сегодня на тушении пожаров в Якутии задействованы более 700 парашютистов-десантников, работников лесных пожарных станций, 20 единиц наземной техники, 4 воздушных судна. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки работают 16 воздушных судов. Вся авиация привлечена Авиалесоохраной.

25 и 26 июня температура воздуха по западу и центру республики достигнет 30…32 °C с сопровождением минимума осадков в Сунтарском, Нюрбинском, Горных районах. В западной и юго-западной Якутии возможны грозы. По северо-востоку региона – в Верхоянском, Томпонском, Эвено-Бытантайский районах ожидается ветер с порывами до 18-20 м/с.

Основная причина лесных пожаров в Якутии, Иркутской области и на Чукотке — грозы.

По прогнозным данным, в течение 3 дней в России риски возникновения и распространения пожаров по условиям погоды максимальны в 20 регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала, Северо-Запада, Приволжья и Центральной России, в том числе по центру и северу Камчатского края, северу Хабаровского края, югу Чукотского АО, Магаданской области; юго-западной, северу центральной и юго-восточной частям Республики Саха(Якутия); северо-западу Амурской области; югу Красноярского края; востоку Ямало-Ненецкого АО; западу Алтайского края, Иркутской, Архангельской, Вологодской, Ярославской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Тверской, Смоленской, Московской областей, Республике Карелия.