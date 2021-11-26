Циклон принесет в Якутию потепление

Циклон принесет в Якутию существенное потепление, которое продержится до конца недели, сообщает Якутское УГМС. Ожидаются осадки и сильные ветра.

27 ноября небольшой снег, в западных районах — умеренный снег с порывистым ветром до 9-14 м/с прогнозируют в Мирнинском, Сунтарском, Нюрбинском, Ленском районах. В Олекминском районе скорость ветра будет достигать до 15-18 м/с, пройдут метели.

Основной циклон в пятницу вызовет значительное потепление в субботу на западе и юге, где днем температура поднимется до -11, -16, местами — до -4, -9 градусов. В центральных районах и Якутске ожидается до -13, -17 градусов.

На северо-востоке дневная температура составит -23, -28. С воскресенья начнет восстанавливаться сибирский антициклон, и температура снова снизится. 28 ноября на востоке, западе ночью -28, -33, днем -23, -28, на севере ночью до -40, днем -30, -35 градусов мороза. В пятницу в Якутске преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит -31, -33, днем -24, -26.