ЦИК Якутии зарегистрировал двух новых депутатов Ил Тумэна

Смена смене идет

Центризбирком Якутии зарегистрировал народных депутатов Якутии Алексея РОМАШОВА и Вячеслава КУЛИЧКИНА, вместо выбывших в Госдуму Юрия ГРИГОРЬЕВА и Петра АММОСОВА.

На состоявшемся 11 ноября 2021 года 191-м очередном заседании Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) рассмотрены вопросы передачи вакантных мандатов народных депутатов Республики Саха (Якутия) шестого созыва. Напомним, что в связи с избранием в Государственную Думу Российской Федерации, Юрий ГРИГОРЬЕВ (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ) и Петр АММОСОВ (КПРФ) досрочно сложили полномочия народных депутатов Республики Саха (Якутия) шестого созыва. Оба были избраны депутатами по республиканскому округу в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и КПРФ.

Члены Центризбиркома Якутии, в соответствии с избирательным законодательством и поступившими предложениями от соответствующих политпартий, решили передать мандаты зарегистрированному кандидату из республиканского списка кандидатов, выдвинутого Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Саха (ЯКУТИЯ), РОМАШОВУ Алексею Игоревичу (Даркылахская региональная группа № 8, № 1) и зарегистрированному кандидату из республиканского списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Якутское республиканское региональное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», КУЛИЧКИНУ Вячеславу Семеновичу (Кобяйско-Верхоянская региональная группа № 28, № 1).

Члены Комиссии приняли также постановления о регистрации народных депутатов Республики Саха (Якутия) шестого созыва Ромашова А.И. и Куличкина В.С., сообщает телеграм-канал Центризбиркома Якутии.

Алексей Ромашов — член Совета регионального отделения партии Справедливая Россия — за правду» в Якутии, бывший депутат Эвено-Бытантайского районного Совета депутатов.

Вячеслав Куличкин — секретарь Якутского республиканского регионального отделения КПРФ, депутат Ил Тумэна IV созыва.