ЦИК Якутии: За первые два дня нарушений не зарегистрировано

За первые дни голосования, 25-26 июня, в участковых избирательных участках Якутии нарушений не было выявлено. Об этом ЯСИА сообщили в ЦИК республики. «Нарушений официально не зарегистрировано», — сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Якутии Александр Власов. Напомним, что дни голосования по поправкам в Конституцию России стартовали с 25 июня. До этой даты было проведено досрочное голосование для граждан, находящихся в труднодоступных селах. Остальным избирателям до 1 июля включительно можно проголосовать на своих участковых избирательных комиссиях. Если избиратель не знает где находится участок, то есть специальный сервис на сайте ЦИК Якутии. На избирательных участках делается все, чтобы гражданин мог проголосовать безопасно — выдаются защитные перчатки, маски, бахилы, ручки, а также дезинфицируют руки при входе. Помещение регулярно подвергается санитарной обработке. Тем не менее, избирателям необходимо соблюдать дистанцию, на полу для этого начертаны линии. Кроме того, в помещениях предусмотрен раздельный вход и выход.

Ссылка: http://ysia.ru/tsik-yakutii-o-vserossijskom-golosovanii-za-pervye-dva-dnya-narushenij-ne-zaregistrirovano/