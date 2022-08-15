ЦИК Якутии состава 2017 — 2022 годов завершила свою работу

15 августа 2022 года, состоялось заключительное 216-е заседание Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) состава 2017-2022 гг.

На заседании рассмотрены три вопроса: о примерном порядке применения средств видеорегистрации (видеофиксации) при проведении выборов в органы местного самоуправления, назначенных на 11 сентября 2022 года на территории Республики Саха (Якутия) и кадровые вопросы, связанные с освобождением от обязанностей члена Томпонской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса и назначением членов Томпонской и Усть-Алданской территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса.

Председатель Центризбиркома РС(Я) Евгений Федоров кратко выступил об основных итогах работы этого состава и поблагодарил всех членов Комиссии за работу.

Напомним, что завершивший свою работу состав Комиссии был сформирован в 2017 году из 14 членов с правом решающего голоса.

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) «О Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия)» комиссия была сформирована Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Главой Республики Саха (Якутия) на основе предложений политических партий и иных общественных объединений, Комиссии предыдущего состава, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

Первое организационное заседание комиссии состоялось 15 августа 2017 г. председателем Центральной избирательной комиссии РС(Я) тайным голосованием был избран Ефимов Алексей Михайлович. В 2020 г. Центризбирком Якутии возглавил Федоров Евгений Николаевич.

За пять лет работы шестого состава Центризбиркома Якутии на территории республики было проведено Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (2020 г.), 1059 избирательных кампаний, 4 местных референдума. Так, например, в числе избирательных кампаний — выборы президента Российской Федерации (2018), выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (2021), выборы главы Республики Саха (Якутия), выборы народных депутатов Республики Саха (Якутия) шестого созыва, дополнительные выборы народных депутатов Республики Саха (Якутия) по одномандатным избирательным округам, муниципальные выборы районного и поселенческого уровней.

Центризбирком Республики Саха (Якутия) провел за эти пять лет 216 заседаний, где было принято 1289 постановлений, в т.ч. в качестве Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 24 «Республика Саха (Якутия) – Якутский одномандатный избирательный округ №24» — 53 постановления.

Все члены Комиссии с правом решающего голоса работали в составах шести постоянно действующих рабочих групп по взаимодействию с правоохранительными органами в период подготовки и проведения выборов в Республике Саха (Якутия), по приему и предварительному рассмотрению документов по формированию избирательных комиссий, по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на нарушения избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, по установлению результатов учета объема эфирного времени, по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов, по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями и Контрольно-ревизионной службы при Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия). В периоды избирательных кампаний создавались также оперативные рабочие группы по разным направлениям работы и по текущим задачам.

Прошедшие пять лет были насыщены разными событиями, достигнуты определенные успехи в сфере соблюдения и защиты избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов разного уровня.

За эти годы избирательные комиссии республики освоили новые цифровые технологии и новые способы взаимодействия с избирателями, кандидатами, наблюдателями. Введены такие новшества как изготовление протоколов с применением технологии QR-кодов (применение машиночитаемого кода и ускоренного ввода данных протоколов УИК об итогах голосования в ГАС «Выборы»), механизм «Мобильный избиратель», институт общественных наблюдателей и другие.

Этот состав принял участие в организации на территории республики, впервые в российской истории, совершенно иной от выборной, кампании — федеральной кампании по Общероссийскому голосованию по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Во время общероссийского голосования впервые на территории республики применено многодневное голосование, проведены выборы в сложных санитарно-эпидемиологических условиях, избирательные комиссии научились работать в режиме ВКС. Проведена большая работа по обеспечению безопасности выборов.

В 2018 году состоялось формирование новых составов участковых избирательных комиссий республики на новый пятилетний срок, в 2020 году были сформированы новые составы территориальных избирательных комиссий, кроме Нерюнгринской ТИК, новый состав которой был сформирован в 2021 году.

Членам Центризбиркома состава 2017-2022 года довелось работать в новых геополитических условиях, когда вмешательство в выборы происходит в разных формах и осуществляется разными методами, среди которых можно назвать косвенное влияние посредством информационного и психологического воздействия на избирателей в рамках действующего законодательства, методы преднамеренного искажения информации в социальных сетях.

В 2022 году в соответствии с новеллами избирательного законодательства Центризбирком Якутии возложил полномочия избирательных комиссий муниципальных образований на территориальные и участковые избирательные комиссии, что запустило процесс упразднения избирательных комиссий муниципальных образований. Также ликвидирован институт членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Теперь они могут назначаться только в ЦИК России и избирательные комиссии субъектов Российской Федерации.

Центризбирком Якутии всегда строил и строит свою деятельность исходя из принципов неукоснительного соблюдения норм законодательства и пресечения любых нарушений, работает для проведения честных, открытых и справедливых выборов, легитимность результатов которых ни у кого не должна вызывать сомнения. И главный критерий оценки деятельности избирательных комиссий — рост доверия со стороны избирателей, со стороны общества.

Завтра на свое первое организационное заседание соберется новый состав Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) состава 2022-2027 гг. Открывается новая страница в истории избирательной комиссии республики.