20.03.2022
17:20
689
Некролог
ЦИК Якутии соболезнует Анатолию Кривошапкину
Центральная избирательная комиссия Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование КРИВОШАПКИНУ Анатолию Денисовичу, председателю Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) с 2004 по 2017 годы, в связи с безвременным уходом из жизни сына КРИВОШАПКИНА Александра Анатольевича, доцента биологического отделения Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, кандидата биологических наук, отличника охраны природы Республики Саха (Якутия).
Скорбим вместе с Вами. Искренние слова поддержки семье, всем родным и близким.
Источник: Коллектив Центризбиркома Якутии.
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