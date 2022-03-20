ЦИК Якутии соболезнует Анатолию Кривошапкину

Центральная избирательная комиссия Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование КРИВОШАПКИНУ Анатолию Денисовичу, председателю Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) с 2004 по 2017 годы, в связи с безвременным уходом из жизни сына КРИВОШАПКИНА Александра Анатольевича, доцента биологического отделения Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, кандидата биологических наук, отличника охраны природы Республики Саха (Якутия).

Скорбим вместе с Вами. Искренние слова поддержки семье, всем родным и близким.