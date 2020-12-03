ЦИК Якутии пополнится новым членом?
Сегодня стало известно, что ЦИК России предложила назначить членом Центральной избирательной комиссии Якутии с правом решающего голоса Станислава ИВАНОВА, первого проректора Арктического государственного института культуры и искусств, сообщает официальный телеграмм-канал ЦИК РФ.
Соответствующее постановление будет направлено главе Якутии Айсену НИКОЛАЕВУ.
Приём предложений по кандидатуре в состав ЦИК Якутии был объявлен в ноябре 2020 года в связи с досрочным освобождением от этой должности Алексея ЕФИМОВА, назначенного судьей Конституционного суда республики.
Предлагаем вашему вниманию комментарий ректора АГИКИ Саргыланы Игнатьевой:
Во-первых, хочу выразить благодарность руководству Республики Саха (Якутия) и ЦИК России за оказанное доверие одному из ключевых руководителей нашего Арктического государственного института культуры и искусств, первому проректору Станиславу Семеновичу ИВАНОВУ. В наше сложное противоречивое время эта работа является архиответственной. Мы уверены, что Станислав Семенович, как ответственный человек, опытный управленец, прекрасный организатор, профессионал своего дела будет достойно работать во благо своей республики и страны.
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