ЦИК Якутии пополнится новым членом?

Сегодня стало известно, что ЦИК России предложила назначить членом Центральной избирательной комиссии Якутии с правом решающего голоса Станислава ИВАНОВА, первого проректора Арктического государственного института культуры и искусств, сообщает официальный телеграмм-канал ЦИК РФ.

Соответствующее постановление будет направлено главе Якутии Айсену НИКОЛАЕВУ.

Приём предложений по кандидатуре в состав ЦИК Якутии был объявлен в ноябре 2020 года в связи с досрочным освобождением от этой должности Алексея ЕФИМОВА, назначенного судьей Конституционного суда республики.

Предлагаем вашему вниманию комментарий ректора АГИКИ Саргыланы Игнатьевой: