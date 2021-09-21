ЦИК Якутии подвел официальные итоги трехдневного голосования

В Якутске состоялось заседание Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов в Госдуму восьмого созыва по Якутскому одномандатному избирательному округу №24. Члены ЦИК Якутии, исполняющие полномочия ОИК, единогласно установили, что выборы в республике состоялись, а результаты — действительны. Также в ходе заседание члены ЦИК республики подтвердили итоги дополнительных выборов в Ил Тумэн, сообщает ЯСИА.

Члены ЦИК Якутии рассмотрели три вопроса по итогам выборов депутатов в Госдуму по одномандатному избирательному округу, а также по партийным спискам. Заключительным вопросом стали итоги дополнительных выборов в Госсобрание (Ил Тумэн).

Председатель ЦИК Якутии Евгений ФЕДОРОВ отметил, что выборы в республике прошли в соответствии с действующим законодательством. По итогам выборов депутатов в Госдуму по одномандатному округу представитель КПРФ Петр АММОСОВ получил 69 215 голосов избирателей (21,61%), Петр ЧЕРКАШИН из партии «Единая Россия» 64 275 голосов (20,07%), кандидат партии «Справедливая Россия» Федот ТУМУСОВ 62 597 (19,55%). Члены ЦИК Якутии, исполняющие полномочия окружной избирательной комиссии, единогласно своим решением установили, что выборы в республике состоялись, а результаты — действительны. Таким образом, депутатом Госдумы России от Якутского одномандатного избирательного округа признан Петр Аммосов.

Вторым вопросом члены Центризбиркома республики рассмотрели итоги голосования на выборах депутатов Госдумы и утвердили протоколами то, сколько голосов получили партии. В ходе заседания установлено, что по итогам голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы России на территории Якутского одномандатного избирательного округа:

КПРФ набрала 118 683 голоса (35,15%),

«Зеленые» — 2445 (0,73%),

ЛДПР — 17 354 (5,1%),

«Новые люди» — 33 318 (9,87%),

«Единая Россия» — 112 160 (33,22%),

партия «Справедливая Россия — За Правду» — 27 643 (8,19%),

«Яблоко» — 3534 (1,05%),

«Партия роста» — 602 (0,18%),

«Партия свободы и справедливости» — 1878 (0,56%),

«Коммунисты России» — 4295 (1,27%),

«Гражданская платформа» — 812 (0,24%),

«Зеленая альтернатива» — 1652 (0,34%),

«Родина» — 1145 (0,34%),

«Партия пенсионеров» — 5185 (1,54%).

В ходе заседания также признано решение окружных избирательных комиссий и прошло подтверждение итогов дополнительных выборов Госсобрания (Ил Тумэн). Победителем по Университетскому избирательному округу признан Анатолий НИКОЛАЕВ, а по Колымо-Индигирскому избирательному округу — Сахамин АФАНАСЬЕВ.