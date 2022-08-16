16.08.2022
17:07
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Политика
ЦИК Якутии: Избраны заместители председателя Комиссии
На первом оргзаседании Центризбиркома Якутии состоялось тайное голосование по выборам заместителей председателя Комиссии.
Заместителями председателя Комиссии избраны:
Андросов Иван Михайлович, являвшийся заместителем председателя Комиссии предыдущего состава;
Власов Александр Васильевич, являвшийся заместителем председателя Комиссии предыдущего состава;
Конакова Ирина Николаевна, являвшаяся заместителем председателя Комиссии предыдущего состава.
Фото: Центризбирком Якутии
Источник: Центризбирком Якутии
#республика саха (якутия)#Центризбирком Якутии#ЦИК Якутии#ЦИК Якутии: Избраны заместители председателя Комиссии#Якутия
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