16.08.2022
17:07
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Политика

ЦИК Якутии: Избраны заместители председателя Комиссии

На первом оргзаседании Центризбиркома Якутии состоялось тайное голосование по выборам заместителей председателя Комиссии.

Заместителями председателя Комиссии избраны:

Андросов Иван Михайлович, являвшийся заместителем председателя Комиссии предыдущего состава;
Власов Александр Васильевич, являвшийся заместителем председателя Комиссии предыдущего состава;
Конакова Ирина Николаевна, являвшаяся заместителем председателя Комиссии предыдущего состава.

Избран председатель ЦИК Якутии
Избран секретарь Комиссии — ЦИК Якутии
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Фото: Центризбирком Якутии
Источник: Центризбирком Якутии

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