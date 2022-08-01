01.08.2022
19:55
219
Политика
ЦИК республики восстановил кандидатов на выборах в Мегино-Кангаласском улусе -тгк
Сегодня, 1 августа Центризбирком республики на своем заседании рассмотрел вопросы о лишении регистрации кандидатов на выборах главы Мегино-Кангаласского улуса.
ЦИК Якутии принял решение о восстановлении на выборах главы Мегино-Кангаласского улуса самовыдвиженца Дмитрия ТИХОНОВА, главы села Майя, и на выборах главы села Майя Алексея НЕУСТРОЕВА, ныне заместителя главы села Майя.
Председателю районного избиркома Ирине НАЗАРОВОЙ указано на недопустимость нарушения законов. Мегино-Кангаласской ТИК даны сутки на то, чтобы вернуть Тихонова и Неустроева в списки участников избирательной гонки, сообщает телеграм-канал «Пряная Якутия».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
01.08.2022
0
288
01.08.2022
0
1167
01.08.2022
0
178
01.08.2022
0
893
01.08.2022
0
494
01.08.2022
0
251
01.08.2022
0
448
01.08.2022
0
276
01.08.2022
0
288
01.08.2022
0
152
01.08.2022
0
207
01.08.2022
0
819
01.08.2022
0
963
01.08.2022
0
140
01.08.2022
0
344
01.08.2022
0
168
01.08.2022
0
496
01.08.2022
0
147
01.08.2022
0
596
01.08.2022
0
859
01.08.2022
0
1560
01.08.2022
0
417
01.08.2022
0
212
01.08.2022
0
1476
01.08.2022
0
1719
01.08.2022
0
229
01.08.2022
0
675
01.08.2022
0
790
01.08.2022
0
223
01.08.2022
0
1403
01.08.2022
0
604
01.08.2022
0
1083
01.08.2022
0
263
01.08.2022
0
278
01.08.2022
0
241
01.08.2022
0
296
01.08.2022
0
477
01.08.2022
0
1159
01.08.2022
0
368
01.08.2022
0
829
01.08.2022
0
1433
01.08.2022
0
1228
01.08.2022
0
619
01.08.2022
0
3921
31.07.2022
0
2496
31.07.2022
0
383
31.07.2022
0
1918
31.07.2022
0
1299
31.07.2022
0
570
31.07.2022
0
1563
31.07.2022
0
887
31.07.2022
0
1423
31.07.2022
0
1538
31.07.2022
0
3213
31.07.2022
0
1017
31.07.2022
0
5864
ТОП НОВОСТИ
30.07.2022
2
19720
26.07.2022
0
15464
30.07.2022
0
14308
29.07.2022
1
7806
26.07.2022
0
7662
30.07.2022
0
6563
27.07.2022
1
6294
31.07.2022
0
5919
26.07.2022
0
5915
Добавить комментарий