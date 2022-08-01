01.08.2022
19:55
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Политика

ЦИК республики восстановил кандидатов на выборах в Мегино-Кангаласском улусе -тгк

Сегодня, 1 августа Центризбирком республики на своем заседании рассмотрел вопросы о лишении регистрации кандидатов на выборах главы Мегино-Кангаласского улуса.  

ЦИК Якутии принял решение о восстановлении на выборах главы Мегино-Кангаласского улуса самовыдвиженца Дмитрия ТИХОНОВА, главы села Майя, и на выборах главы села Майя Алексея НЕУСТРОЕВА, ныне заместителя главы села Майя.  

Председателю районного избиркома Ирине НАЗАРОВОЙ указано на недопустимость нарушения законов. Мегино-Кангаласской ТИК даны сутки на то, чтобы вернуть Тихонова и Неустроева в списки участников избирательной гонки, сообщает телеграм-канал «Пряная Якутия».

Дмитрию Тихонову отказано в регистрации на выборах главы Мегино-Кангаласского улуса
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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