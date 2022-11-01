01.11.2022
19:23
116
Якутия
Самая низкая преступность на Дальнем Востоке — в Якутии
Криминальная статистика прошлого, 2021 года. Меньше всего совершают тяжкие и особо тяжкие преступления в Республике Саха (Якутия), сообщает тгк Открытая социология Саха
Фото: тгк Открытая социология Саха
Источник: тгк Открытая социология Саха
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