01.11.2022
19:23
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Якутия

Самая низкая преступность на Дальнем Востоке — в Якутии

Криминальная статистика прошлого, 2021 года. Меньше всего совершают тяжкие и особо тяжкие преступления в Республике Саха (Якутия), сообщает тгк Открытая социология Саха

Фото: тгк Открытая социология Саха
Источник: тгк Открытая социология Саха

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