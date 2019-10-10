«Цифровое поколение» — это площадка реализации IT-идей школьников

«Цифровое поколение» — это уникальная площадка сотрудничества и наставничества успешных бизнес-компаний и талантливых детей, проявивших высокую мотивацию и интерес к IT- технологиям, дискретной математике, информатике и цифровым технологиям.

Смена нацелена на разработку и реализацию продуктов с эффективным IT-решением социальных проблем Арктики и ДВФО.

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Именно программа смены «Цифровое поколение» Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» стала победителем конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета Министерства просвещения Российской Федерации в июне этого года.

Куратор смены, один из разработчиков программы «Цифровое поколение», IT-специалист Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» Александр Сыромятников:

«В начале смены участники изучают вместе с ведущими IT-компаниями и представителями власти Якутии цифровые технологии, проблемы и перспективы развития цифровизации России. В первой половине дня участники посещают лекции от приглашенных преподавателей по направлениям в IT-студиях, параллельно половина группы будет посещать занятия в студиях дополнительного образования у педагогов Центра.

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В IT-студиях участники осваивают программы по одному из трех направлений специального курса, который они выбрали при заезде. Курсы разделены по трем направлениям: программисты, дизайнеры, менеджеры.

Итогом занятий в IT-студиях становится защита проекта-стартапа, где каждый участник демонстрирует свои навыки, приобретенные в процессе занятий.

Для более эффективной деятельности и планирования каждому участнику выдана уникальная рабочая тетрадь с Agile-подходом, которая представляет из себя гибкую методологию к разработке программных продуктов в цифровой экономике.

После обеда дети вовлекаются в проектную деятельность по разработке «стартапов» в смешанных командах. В начале проекта участники ставят перед собой цели, которые они должны достигнуть, и разрабатывают свой цифровой проект.

Продуктом проектной деятельности тематической смены станут цифровые проекты, направленные на решение различных социальных проблем посредством цифровых технологий и упрощающие жизнь общества. Данная деятельность будет способствовать не только практическому применению знаний и навыков обучения основам IT-технологий, но и командной работе, развитию навыков Soft Skills, личностному и межличностному отношению».

Надо заметить, что по итогам проектной деятельности тематической смены «Цифровое поколение» лучшие участники: 10 детей выезжают на федеральный IT- конкурс и 5 детей выезжают на международную образовательную экскурсию.

Кроме образовательной деятельности участники смены в вечернее и свободное время будут вовлечены в вожатские мероприятия от коллектива Центра «Душа Севера». За время работы смены серьёзное внимание уделяется индивидуальной работе с детьми, ведь нам важен успех каждого ребенка!