Цифровое образование – требование времени

«Педагогика важнее экономики» — подобные высказывания все чаще звучат на разных уголках земного шара. Чтобы у каждого ребенка был доступ к качественному образованию, педагогу предстоит овладевать новыми компетенциями.

Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II проводит много исследований по определению профессиональных компетенций учителей республики. Как известно, в системе образования вводятся совершенно новые технологии, традиционные методы преподавания заменяются цифровыми образовательными средствами. В рамках реализации задач, поставленных перед педагогическими работниками на августовском совещании, Институт организует выездные семинары по цифровизации образования, которыми планирует охватить все улусы республики.

Так, 16-17 января группа IT-специалистов Института выехала в Амгинский улус для проведения курсов повышения квалификации «Цифровизация образовательной среды образовательных организаций: новые тренды». Курсы посетили 79 слушателей — воспитатели, учителя, руководители школ, для ознакомления с новыми программами, сайтами, технологиями, используемыми на уроках и дополнительных занятиях с учащимися.

Курсы с установочной лекцией открыла Г.И.Алексеева, д.п.н., директор ИРО и ПК. В своем выступлении руководитель обозначила основные векторы развития и цифровую трансформацию образовательной среды образовательных организаций. Галина Ивановна подчеркнула, на что стоит обратить внимание педагогам, подчеркнув при этом, что каждый учитель в любом уголке республики должен овладеть и использовать информационные технологии в сочетании с традиционными методами обучения.

В программе КПК рассмотрены модули:

-цифровые образовательные ресурсы как инструмент педагогической деятельности;

-современные образовательные технологии «Перевернутый класс», «BYOD»;

-передовые технологии «Университета 20-35»;

-разработка мобильного приложения для использования в образовательном процессе;

-новые инструменты для организации он-лайн обучения.

«Наши педагоги успешно выступают на всероссийских конкурсах различного уровней и нисколько не уступают педагогам центральных регионов, значит, мы идем на правильном пути»,- резюмировала Галина Ивановна.

Ньюргун Павлов, 1-й заместитель директора по вопросам реализации цифровых технологий:

«Современный мир – это мир, стремительно меняющийся, динамично развивающийся, мир, который ставит множество задач. В настоящее время во всех сферах жизнедеятельности человека активно внедряется цифровизация. Передовые страны, регионы, районы, которые эффективно работают по созданию экосистемы цифровой образовательной среды, показывают высокие результаты по качеству образования. Наш институт в этом направлении целенаправленно работает в соответствии с программой развития. Все мы понимаем, что полностью перейдем на цифровое образование только тогда, когда каждый педагог будет самостоятельно разрабатывать свое собственное цифровое образовательное пространство в соответствии с той технологией, которую он реализует, вовлекая туда всех участников образовательного процесса. Поэтому все фундаментальные курсы повышения квалификации предусматривают отдельный модуль направленный на создание и применение цифровых образовательных ресурсов. Институт на протяжении более десятка лет проводит исследования в области социокультурной модернизации территорий РС(Я) на основе кластерного подхода. Одна из задач исследования заключается в рассмотрении механизмов влияния образования на социально-экономическое развитие территорий. По итогам исследований нами проводится ряд работ по модернизации и усилению деятельности школ в области креативной экономики по трем направлениям. В этом году увеличили количество до пяти. Институт ежегодно обучает до 8000 педработников, сотрудничает с «Алтанской IT-школой», с компаниями «My tona», «In Driver», так что в этом направлении республика, считаем, впереди».

Николай Судинов, доцент Кафедры физико-математического образования:

«В связи с претворением цифровой экономики и цифровой школы в жизнь обучаем учителей инструментам использования их в своей работе. В прошлом году создана электронная платформа https:// LK14.ru, которая позволяет учителю использовать ее в повседневной работе на протяжении всей его педагогической деятельности. Начав подготовку с осени, провели первый в республике Хакатон. Новыми технологиями может овладеть любой педагог, независимо от возраста. Но у молодежи опыта может быть поменьше и над этим стоило бы поработать. А педагоги постарше, в силу своего опыта и знаний, быстрее воспримут эти новшества».

Семен Осипов, системный администратор ИРОиПК:

«На нашей платформе каждый педагог имеет Личный кабинет. Проходит тестирование и по пяти направлениям может обучаться согласно своим потребностям. Если учитель нуждается в помощи, предлагается повторное обучение. Сегодня платформой LK14.ru пользуются в республике и за ее пределами 17815 педагогов».

Отзывы о курсах слушателей Амгинского улуса

Николай Петров, учитель информатики Амгинского лицея:

«9 учителей лицея прошли обучение на курсах ПК. Лекторы института обучили нас методам использования на уроках Интернет-сервисов. Наталья Федотова обучила методам он-лайн связи и он-лайн курсов. Николай Судинов показал, как использовать информационные он-лайн ресурсы, как снимать видео-уроки по программе «OBS», как с помощью канала You tube можно проводить уроки в прямом эфире. Нюргун Павлов рассказал об опыте работы с учащимися, которых обучал с 5 класса. Ознакомил с методами в обучении, контроля, мониторинга, исследования нескольких лет по программе «IQ» и с его итогами. Оцениваю его как преданного своей профессии современного педагога».

Дмитрий Филатов, учитель информатики Мэндигинской школы:

«Мы в своей школе используем, в основном, программы «Adove Photoshop», «Microsoft Office Word and Exel», «PoINT Publisher». А на этих курсах ознакомился с новыми программами и сайтами, которые вызовут интерес школьников. Решил, что правильное использование экрана мобильного телефона заинтересует детей. «Classtime» является полезной программой для использования на уроках в выполнении заданий».

Александра Устинова, учитель начальных классов Бологурской средней школы:

«Очень полезные и интересные курсы прошли учителя нашей школы. Через скачивание новых программ посетили интересные сайты. Лекторы доходчиво объясняли каждому в индивидуальном порядке. Мне особо понравилась программа «Mentimeter», с помощью которой можно проводить быстрый опросник среди родителей на родительском собрании».

Александра Никитина, специалист информационно-методического отдела Амгинского управления образования:

«Требованием времени стало использование цифровых технологий, что обязывает каждого учителя правильно ими пользоваться и довести до учащихся. В Амгинской СОШ№1 и Бологурской средней школах открыты «Точки роста», кроме этого, в каждой школе улуса откроются лаборатории обучения цифровизации. Выражаем большую благодарность специалистам Института развития образования и повышения квалификации во главе с Галиной Ивановной Алексеевой за своевременно оказанную помощь в овладении учителями нашего улуса цифровыми технологиями».

На платформе LK.14. все курсанты зарегистрировались, прошли тесты. Интерес учителей вызвали он-лайн консультации, он-лайн- школа, страница Boontar.live, канал YOU tube института. Обучение педагогов республики цифровым технологиям в ИРОиПК продолжается. В скором времени – курсы для педагогов остальной группы центральных улусов.