Цифровизация отрасли здравоохранения: Что сделано в 2022 году

Услуги в сфере здравоохранения остаются самыми востребованными среди государственных электронных услуг. Увеличение их доли среди массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде – приоритетная задача.

Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия), в рамках мероприятий федерального и регионального проекта «Цифровой контур в здравоохранении», проведен значительный объем работ по развитию и модернизации централизованных сервисов и государственной информационной системы Республики Саха (Якутия).

На конец 2022 года отмечаются следующие фактические достижения показателей и результатов реализации мероприятий федерального проекта:

— На базе Кардиоцентра создан региональный ТелеЭКГ-центр для оказания оперативной консультативной помощи и маршрутизации пациентов. На сегодня 28 районных медицинских организаций оснащены 50-ю телекардиографами, через систему описано более 42 тыс. кардиограмм.

— К телемедицинскому сервису «Облачная поликлиника» имеют доступ 49 медицинских организаций и 1627 врачей для проведения телеконсультаций. Добавлены функции онлайн-выдачи справок и запроса на получение рецепта для льготной категории граждан. С января 2022г. по декабрь 2022г. консультацию через сервис получили более 30 тыс. человек.

— Подключены более 400 анализаторов к лабораторной информационной системе (ЛИС). За этот год в ЛИС сформировано 506 992 QR в Личном кабинете Госуслуг по результатам ПЦР исследований на Ковид-19.

— Поставлено 174 единиц оборудования для создания архива медицинских изображений, собрано 551 198 снимков (КТ, МРТ, рентген, УЗИ и т.д.).

— Подключено 40 подстанций для управления скорой и неотложной медицинской помощью, интегрированные со службой «112» и РТМИС, в районах и г. Якутске, также в Медицине катастроф. Всего по региону сформировано более 1 млн. 800 тыс. вызовов.

— Льготное лекарственное обеспечение — выписано более 2 млн. электронных рецептов по республике для льготной категории граждан.

Проделана большая работа по переходу 26 районных и городских медицинских организаций на Единую цифровую платформу РТМИС, из них 20 медицинских организаций уже имеют доступ к полноценным интегрированным электронным медицинским документам. В рамках развития медицинских информационных систем проводится модернизация «РМИС версия 2.0» в части расширения функциональных возможностей. По мере охвата скоростными каналами связи в арктической зоне, в последующие годы будут подключены дополнительно 12 медицинских организаций, что позволит объединить их в единую цифровую платформу.

С переходом всех медицинских организаций на электронные услуги, важной задачей является обучить будущих врачей навыкам работы в МИС, поэтому в учебный процесс включена программа «Медицинские информационные системы», разработана отдельно обучающая платформа – по аналогии РТМИС, составлен план обучения, проведена подготовка учебного материала, сформирован календарный учебный график.

Всего за прошедший 2021-2022 учебный год обучено более 200 студентов Медицинского колледжа, проведено 376 академических часов. В 2022-2023 учебном году включен в процесс внедрения образовательных траекторий Медицинский институт СВФУ им. М.К. Аммосова.

Успешно функционирует региональный медицинский информационный портал «Здоровая Якутия», разработанный по поручению Главы РС (Я). Портал создан по типу «единого окна», где представлены все медицинские организации, а также новости и сервисы, связанные с медициной и здоровьем.

Среди населения стал востребован единый номер «122», который активно используется для вызова врача на дом, записи на прием, получения информации и т.д. Всего в 2022 году службой «122» принято 1 432 289 входящих звонков.

В текущем году запущен в эксплуатацию новый помощник — голосовой бот для оформления заявки на вызов врача и записи на прием к врачу. За период с августа по декабрь 2022 года голосовыми ботами оформлено 4623 вызовов врача на дом, создано 1104 записей на прием к врачу. С ноября 2022 года чат-бот по вызову врача на дом начал работу в колл-центрах поликлиник города Якутска, им оформлено 511 вызовов врача на дом.

Основным пациент-ориентированным сервисом, предоставляющий большой спектр услуг гражданам, является сервис «Мое здоровье»- на портале Госуслуги. Благодаря Единой базе пациентов, стал возможным доступ пациента к своим данным через личный кабинет «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг, оперативно получать результаты лабораторных анализов и отслеживать их вместе с лечащим врачом, поддерживать обратную связь, записываться на прием к врачу, вакцинацию, диспансеризацию и профосмотры, избегая живой очереди в больнице и т.д.

Пациенту и городской и районной медицинской организации, больше не понадобится собирать медицинские документы в бумажном виде — документооборот, связанный со справками о рождении, смерти, электронных листков назначений, направлений на медико-социальную экспертизу (МСЭ), льготных рецептов, переходит на электронный формат.

Федеральный проект «Цифровой контур в здравоохранении» задает тон и формирует тренды информатизации государственного здравоохранения нашей страны с 2019 по 2024 годы. Реализация подобных региональных, федеральных и национальных проектов влечёт за собой повышение уровня качества жизни гражданина по всем основным социальным направлениям. А мы, в свою очередь, стремимся делать всё возможное для успешной и полной реализации таких проектов во благо всех жителей нашей республики.