Цифровизация изменила идентификацию клиентов Почты России

Использование простой электронной подписи и онлайн-сервисы позволили в пять раз быстрее обслуживать клиентов Почты России. Сегодня порядка 80% почтовых отправлений жителям Дальнего Востока выдается с помощью проверочного кода из SMS – сообщения получателя.

«Разработанная технология идентификации клиентов, сервисы личного кабинета пользователя, платежные платформы позволили создать оптимальную комбинацию возможностей для клиентов Почты России, предоставить выбор и удобство различных вариантов обслуживания», – отметил директор Макрорегиона Дальний Восток Почты России Максим Костин.

Личный кабинет пользователя на сайте Почты России предоставляет простой выбор услуг и дополнительных опции в онлайн режиме. Наибольшую популярность набрал функционал самостоятельной регистрации почтовых отправлений для их дальнейшей доставки – клиенты заполняют адресные бланки посылок и заказных писем. Уникальный регистрационный номер отображается на каждом бланке и служит для быстрой идентификации почтового отправления при его отправке, а после – для отслеживания пересылки и вручения адресату. Распечатывать такой адресный бланк необязательно – достаточно показать его на смартфоне оператору почтовой связи. Уведомления об изменении этапа пересылки почтового отправления поступают на электронный адрес отправителя, а также доступны для просмотра в личном кабинете или в мобильном приложении Почты России. Согласно данным предприятия за июль в онлайн режиме адресные бланки чаще всего заполняли жители Амурской области – они самостоятельно оформили бланки для 95 % регистрируемых почтовых отправлений. В Якутии по «предзаполненной» технологии отправлено 83% регистрируемых почтовых отправлений.

Для клиентов, желающих отправить почту без ожидания обслуживания оператором, предусмотрена оплата стоимости доставки банковской картой на сайте Почты России. Важно упаковать посылку, распечатать и наклеить бланк, на котором уже указан номер для отслеживания, и в течение 72 часов отнести в любое почтовое отделение.

Владельцы личного кабинета Почты России также получили возможность обмениваться с госорганами заказными письмами в электронном виде, сохранив юридическую значимость переписки. При входе пользователя в свой личный кабинет на сайте zakaznoe.pochta.ru или через портал государственных услуг РФ, электронные письма переходят в статус полученные, что приравнивается к получению письма под роспись. Благодаря запуску электронной почтовой системы теперь граждане могут оперативно читать полученную корреспонденцию на своем мобильном устройстве.