Цифровая трансформация требует новых подходов госуправления

Без цифровой трансформации невозможно говорить о поднятии экономики, социальной сферы, вопросов государственного управления на качественно новый уровень, а это значит, что вопросы улучшения качества жизни якутян будут решаться более медленными темпами. Об этом 29 декабря заявил глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ в ходе очередного совещания проектного офиса по цифровой трансформации.

Айсен Николаев отметил, что вопрос цифровой трансформации определён президентом страны Владимиром ПУТИНЫМ, как один из пяти главных национальных задач, стоящих перед страной на период до 2030 года. В Якутии в каждом министерстве и ведомстве определены ответственные за цифровую трансформацию, которые также являются членами проектного офиса. При этом сам проектный офис возглавляет лично глава республики.

Куратором национальной цели по цифровой трансформации на уровне Российской Федерации определён вице-премьер Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО. Им поставлена задача по исполнению самых важных направлений «Цифровой зрелости» отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления, по которым будет проходить рейтингование субъектов РФ.

Как сообщил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Анатолий СЕМЁНОВ, рейтингование проходит по ряду критериев, среди которых оценка качества предоставляемых госуслуг населением, перевод государственных услуг в электронный вид, цифровизация контрольно-надзорной деятельности, внедрение и развитие платформы обратной связи на едином портале госуслуг, оценка качества предоставляемых госуслуг населением и другие.

На сегодняшний день в республике из 191 госуслуги в электронный вид переведены 107, ещё 84 госуслуги планируется перевести до конца 2022 года.

Министр сообщил, что Якутия вошла в число пилотных регионов страны и провела интеграцию портала One click Yakutia с ПОС (платформа обратной связи) и теперь обращения граждан, оставленные на портале One click Yakutia, попадают на сайт госуслуг и находятся на контроле федерального центра.

В настоящее время в системе ПОС работают пять органов госвласти: Министерство транспорта и дорожного хозяйства, Министерство ЖКХ и энергетики, Министерство здравоохранения, Министерство образования, Министерство труда и социального развития, а также Алданский и Ленский районы и город Якутск. В 2021 году к системе ПОС планируется подключить все органы муниципальной власти.

Ещё одним новшеством стало внедрение на едином портале госуслуг функционала по оценке качества предоставляемых услуг. Пользователи портала смогут оценить качество предоставления госуслуг по пятибалльной шкале. В настоящее время на портале госуслуг зарегистрированы 885 тысяч якутян, это то один из самых высоких показателей по стране.

В ходе совещания участникам проектного офиса также была представлена Стратегия цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы республики на 2020-2030 годы. Директор Республиканского центра инфокоммуникационных технологий Иосиф МАКАРОВ отметил, что Стратегия поможет сформировать единый системный подход по комплексному цифровому развитию Республики Саха (Якутия) всех отраслей экономики и социальной сферы, в том числе в системе госуправления. Основные принципы Стратегии направлены на приоритезацию интересов граждан, обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов госвласти, внедрение цифровых услуг в информационной системе сервиса, создание и сохранение единого информационно-технического пространства с учётом потребностей государства, общества и бизнеса в получении качественных и достоверных сведений.

Стратегия будет утверждена указом главы Якутии и на её основе будут разработаны отдельные документы цифровой трансформации по каждому министерству и ведомству.

Подводя итоги совещания проектного офиса, Айсен Николаев подчеркнул, что цифровая трансформация требует изменения методов и подходов всей системы госуправления, поэтому к этому вопросу необходимо подойти со всей серьёзностью.