Цифрорубль в России с 1 апреля: что нужно знать?

С 1 апреля 2023 года часть клиентов российских банков получит доступ к цифровому рублю. Затем этот вид отечественной электронной валюты будет доступен большей части населения. В перспективе на цифрорубли переведут все бюджетные платежи, в том числе пособия и пенсии, зарплату бюджетников, и переводы между юрлицами, сообщает Банки.ру

Цифровой рубль — это новая форма национальной валюты России. По сути цифровой рубль сочетает в себе свойства наличных и безналичных денег:

его официально может выпускать только Банк России;

он существует только в цифровом виде (в виде кода);

он, как и безналичный рубль, привязан к стоимости национальной наличной валюты.

Банк России с 1 апреля начал выпуск цифровой формы в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Как и все электронные деньги, цифровой рубль будет существовать в виртуальном пространстве.

Цифровые рубли будут эквивалентны наличным и безналичным: 1 наличный рубль = 1 безналичный рубль = 1 цифровой рубль.

Центробанк уже провел первые пилотные испытания совместно с 15 российскими банками. Тестировался прототип платформы — проще говоря, место хранения и учета этой валюты. Именно на платформе физлица и юрлица будут открывать свои электронные кошельки. Первым будут доступны персонифицированные и неперсонифицированные такие хранилища, вторым — только корпоративные кошельки,

Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам»:

«Цифровой рубль — это новая форма все того же рубля, который мы используем в наличных и безналичных расчетах. Для потребителя цифровой рубль не будет существенно отличаться от расчётов по карте и платежей в интернете. С другой стороны, он может существенно облегчить проблемы взаиморасчётов, налогов и бюджетирования государства. Несомненным преимуществом платежей для физических лиц, например, в магазине, является то, что будет не нужен интернет для проведения расчетов за покупку. При этом цифровой кошелек открывает ЦБ РФ, выполняющий все обязательства перед клиентами. Таким образом, цифровой рубли будет совмещать преимущества оборота наличных рублей и расчётов потребителей по картам, а защищённость транзакций повысится. Также государство планирует решить часть проблем с трансграничным переводами и расчетами за счёт цифрового рубля. В любом случае, российский цифровой рубль реализуется как один из первых проектов в этом направлении и способность вытеснить другие формы платежей будет зависеть от многих факторов, в том числе от того, как данный инструмент будут продвигать банки».

Как начать пользоваться цифровым рублем

Так же как и банковской картой, электронным кошельком или счетом. Разница одна: для всех банков у вас будет только один кошелек. Алгоритм предполагается такой:

вы создаете кошелек в приложении или мобильном банке своего кредитного учреждения. На первом этапе таких банков будет 15 — банк «Ак Барс», Альфа-Банк, «ДОМ.РФ», ВТБ, Газпромбанк, «Тинькофф», Просвязьбанк, Росбанк, Сбербанк, СКБ-Банк, «Союз», Транскапиталбанк, МТС, QIWI и Совкомбанк;

пополняете кошелек с текущего счета;

оплачиваете товары и услуги с помощью QR-кода, а также переводите цифровые рубли другим владельцам кошельков.

На первом этапе цифровые деньги будут доступны небольшому числу клиентов из 15 вышеперечисленных банков. Это, как правило, лояльные клиенты либо сотрудники кредитного учреждения. Если вы попали в группу тестировщиков, вас обязательно оповестят. Это добровольно — можно не участвовать.

Пока пользоваться можно будет только с помощью Интернета. Офлайн-оплата с помощью кошелька пока обсуждается, а выпуск физических носителей не предусматривается — это противоречит идеи цифрорубля.